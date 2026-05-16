Ταϊβάν: Εκφράζει την ευγνωμοσύνη στον Τραμπ, παρά την προειδοποίηση του να μην προχωρήσει σε ανεξαρτησία

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, προειδοποίησε ανοιχτά τον Αμερικανό ομόλογό του ότι οποιοσδήποτε λάθος χειρισμός στο ζήτημα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη κλιμάκωση
Η Ταϊβάν είναι ευγνώμων για την μακρά υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν, δήλωσε η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου Λάι Τσινγκ-τε.

«Οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ δεν αποτελούν μόνο μέρος της αμερικανικής δέσμευσης ασφαλείας στην Ταϊβάν, όπως αναφέρεται ρητά στον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Κάρεν Κούο.

Λίγο πριν αποχωρήσει από την Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού.

«Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με ένα απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News.

«Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, προειδοποίησε ανοιχτά τον Αμερικανό ομόλογό του ότι οποιοσδήποτε λάθος χειρισμός στο ζήτημα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Από την πλευρά του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική θέση παραμένει αμετάβλητη, κάλεσε την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία, ενώ απέφυγε να αποκαλύψει αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην ενίσχυση της Ταϊπέι με νέα οπλικά συστήματα.

