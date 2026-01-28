Κόσμος

Η Ουκρανία κατέστρεψε 15 ρωσικά αεροσκάφη μέσα στο 2025

Xτυπήθηκαν πέντε ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια με την Ουκρανία να δημοσιεύει βίντεο από τις σχετικές επιδρομές
Στόχος ουκρανών έγιναν πολλά ρωσικά αεροσκάφη
Στόχος ουκρανών έγιναν πολλά ρωσικά αεροσκάφη

Στην εξουδετέρωση ουκ ολίγων ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών μέσα στο 2025 προχώρησε η Ουκρανία.

Τον απολογισμό για τις καταστροφικές επιδρομές εναντίον ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων έκανε η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU), ανακοινώνοντας τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που εξουδετερώθηκαν μετά από μπαράζ στοχευμένων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και drones «καμικάζι».

Ειδικότερα, οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας έχουν στην διάθεσή τους μια Tier 1 μονάδα ειδικών επιχειρήσεων, την διαβόητη «Alpha Unit» η οποία πραγματοποιεί πλήγματα ακριβείας πίσω από τις γραμμές των ρωσικών δυνάμεων, βάζοντας στο στόχαστρο στρατηγικής σημασίας υποδομές, εγκαταστάσεις αλλά και στρατιωτικούς εξοπλισμούς – ιδιαίτερα πολύτιμους για την «πολεμική μηχανή» της Μόσχας

Στο πλαίσιο αυτό, η SBU ανακοίνωσε το σύνολο τέτοιων στόχων που κατέστρεψε το 2025, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χτυπήθηκαν πέντε ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια στα μετόπισθεν, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας 15 στρατιωτικά αεροσκάφη, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο από τις σχετικές επιδρομές.

Αναλυτικά καταστράφηκαν:

11 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31.

3 ελικόπτερα τύπου Mi-28, Mi-26, Mi-8.

1 μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-26.

Επίσης, από τις αεροπορικές αυτές επιθέσεις κάηκαν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, με αποτέλεσμα η «Alpha Unit» της SBU να προκαλέσει στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις απώλειες που ανέρχονται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Πηγή: iatropedia.gr

