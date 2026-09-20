Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τη Μόσχα με τον βαλλιστικό πύραυλο Pelican – Βίντεο

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον νέο βαλλιστικό πύραυλο «Pelican» (FP-7) στη διάρκεια μίας μεγάλης κλίμακας νυχτερινής επίθεσης στην περιοχή της Μόσχας, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή (20.09.2026).
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν μία «σημαντική εγκατάσταση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας», καθώς και εγκατάσταση logistics στην περιοχή της Μόσχας.
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Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του χρησιμοποίησε συνολικά 10 διαφορετικούς τύπους όπλων, στην πλειονότητά τους εγχώριας ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και ο βαλλιστικός πύραυλος «Pelican».
Η κοινή επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων άμυνας και πληροφοριών έβαλε στο στόχαστρο κρίσιμες εγκαταστάσεις πετρελαίου και εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου πετρελαίου της Gazprom Neft στη Μόσχα στην περιοχή Καπότνια.
Η συγκεκριμένη εγκατάσταση παρέχει το 40% των καυσίμων για τη ρωσική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή.
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Ο δήμαρχος της Μόσχας έκανε λόγο για «τη μαζικότερη» επίθεση που έχει αντιμετωπίσει η πόλη.
Ukrainian President Zelensky said that during an attack on Moscow, Ukraine used its Pelican FP-7 ballistic missile for the first time. pic.twitter.com/KqM9bqk9ur— Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2026
Σύμφωνα με τον μοσχοβίτη δήμαρχο, Σεργκέι Σομπιάνιν, περίπου 450 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα.
A massive attack on Moscow and Moscow region.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 20, 2026
An oil refinery in Kapotnya and a warehouse complex in Sofyino were struck.
The refinery can process around 11 million tonnes of oil a year and supplies a significant share of Moscow’s fuel market. pic.twitter.com/lwbKe0t8Qs
Ο κυβερνήτης της περιοχής ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν.