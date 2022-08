Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε μέρος των μέτρων που προτείνει η Κομισιόν για τον δύσκολο χειμώνα που επίκειται. Ο στόχος προς τις χώρες – μέλη της ΕΕ είναι η μείωση της ενέργειας κατά 15%.

Σε αναρτήσεις της στο Twitter, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι «αν οι πολίτες μειώσουν κατά 1 βαθμό τη θερμοκρασία στα σπίτια τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξοικονομήσει σχεδόν 7% της χρήσης ενέργειας για έναν χρόνο».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε λόγο για εντυπωσιακά αποτελέσματα και έξυπνους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνοντας ως παράδειγμα την αύξηση της θερμοκρασίας στα air condition κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Για τον λόγο αυτό δήλωσε «ενθουσιασμένη που βλέπει ότι πολλά κράτη – μέλη της ΕΕ εισάγουν μέτρα για τη βελτιστοποίηση της θέρμανσης. Αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε από κοινού τον κοινό στόχο του 15%», κατέληξε.

The @EU_Commission is saving energy too, under its Greening Strategy.



For example, we are switching off heating and cooling in most buildings 1h earlier than before, saving 3% of our annual energy use.



We also close some buildings for the summer and facilitate remote working. pic.twitter.com/tofUCQc4DT