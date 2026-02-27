Η Paramount εξαγοράζει τη Warner Bros – Απέσυρε την προσφορά της η Netflix

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση η Netflix το βράδυ της Πέμπτης ανακοίνωσε ότι δεν θα αυξήσει την προσφορά που υπέβαλε για να εξαγοράσει την Warner Bros Discovery, αφήνοντας έτσι ελεύθερο το πεδίο στην Paramount Skydance, κρίνοντας ότι συναλλαγή δεν θα ήταν σε αυτή την περίπτωση οικονομικά συμφέρουσα.

Οι επικεφαλής του Netflix ξεκαθάρισαν ότι «αρνούνται» να υποβάλουν προσφορά υψηλότερη αυτής της Paramount Skydance, αφού το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery την έκρινε «ανώτερη».

Πράγμα που σημαίνει πως το πασίγνωστο χολιγουντιανό στούντιο και διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα που του ανήκουν, ανάμεσά τους το CNN, θα περιέλθουν στην κατοχή της Paramount Skydance, αναδιαμορφώνοντας εντυπωσιακά το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Η Paramount Skydance υπέβαλε νέα προσφορά εντός της προθεσμίας επτά ημερών που της είχε δώσει η WBD, για να πείσει τη διεύθυνση αυτής της τελευταίας να ακυρώσει τη συμφωνία που είχε κλείσει με τη Netflix για την εξαγορά.

Δυνάμει συνεννόησης που είχε γίνει εκ των προτέρων, η Netflix θα είχε κατόπιν με τη σειρά της προθεσμία τεσσάρων ημερών για να αποφασίσει αν θα πλειοδοτούσε.

Η Netflix δέχθηκε να αφήσει τη WBD να εξετάσει ενδεχόμενη τελευταία προσφορά της Paramount Skydance για να τελειώσει το «αστείο», στο προηγούμενο επεισόδιο του πολύκροτου σίριαλ που διήρκεσε μήνες.

Η Paramount Skydance προσέφερε 31 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 30 προηγουμένως, που σημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη οφειλές της WBD, η αξία της θα ανέλθει σε περίπου 110 δισεκ. δολάρια.

Η προσφορά προϋποθέτει ασυνήθιστους οικονομικούς ελιγμούς και προσωπική χρηματοδοτική υποστήριξη του Λάρι Έλισον, ιδρυτή του ομίλου Oracle και πατέρα του επικεφαλής της Paramount Skydance Ντέιβιντ Έλισον.

Η WBD προγραμμάτισε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την 20ή Μαρτίου για να αποφασιστεί το μέλλον της.

Ο Λάρι Έλισον υποστηρίζει σθεναρά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ – αυτός ο τελευταίος επέμενε εξαρχής πως εκείνος θα έλεγε προσωπικά την τελευταία λέξη για την εξαγορά του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο με πελώριο κατάλογο και των καναλιών του, ιδίως του CNN.