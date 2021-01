Η Πελόζι φοβάται πυρηνικό «χτύπημα» του Τραμπ πριν αποχωρήσει

Η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ για τη λήψη προφυλάξεων για να διασφαλιστεί ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να πυροδοτήσει εχθροπραξίες ή να διατάξει μια πυρηνική επίθεση στις εναπομείνασσες δύο εβδομάδες στο αξίωμά του.

«Η κατάσταση αυτού του ψυχικά ασταθή προέδρου δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο επικίνδυνη και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προστατεύσουμε τον αμερικανικό λαό από την ανισόρροπη επίθεσή του στη χώρα μας και τη δημοκρατία μας», δήλωσε η Πελόζι σε επιστολή της προς τους βουλευτές.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιφρονώντας για ακόμα μια φορά τους θεσμούς ανακοίνωσε μέσω twitter ότι δεν θα πάει στην ορκωμοσία του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

«Σε όλους όσοι ρωτούν δεν θα παραστώ στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου», έγραψε στην ανάρτησή του.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.