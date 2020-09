Διπλωματικό… επεισόδιο προκαλεί η άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να απαντήσει καθαρά και ξάστερα αν θα παραδώσει ήρεμα την εξουσία στην περίπτωση που ηττηθεί από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Που κολλάνε η Νάνσι Πελόζι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα αναρωτηθείτε…

Δεδομένο πρώτο: Η Νάνσι Πελόζι, χρόνια πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ, «απάντησε» στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. Δεδομένο δεύτερο: Χρησιμοποίησε γι’ αυτό ως παράδειγμα προς αποφυγή και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεδομένο τρίτο: ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξοργίστηκε και απάντησε στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων…

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά…

Όταν σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ αν θα παραδώσει ειρηνικά την εξουσία σε περίπτωση ήττας, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πρώτα «θα δούμε», μετά άρχισε να λέει τα δικά του για τις επιστολικές ψήφους και δεν ήρθε πολύ να μπει το… μπουρλότο στην ήδη τεταμένη πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Η Νάνσι Πελόζι ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης για τη στάση Τραμπ. Και δεν έχασε ευκαιρία να επιτεθεί στον Αμερικανό πρόεδρο. «Ξέρουμε ποιους θαυμάζει: τον (Βλαντιμίρ) Πούτιν, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον (Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντονγάν στην Τουρκία. Θαυμάζει ανθρώπους που διαιωνίζουν την εξουσία τους. Αλλά του υπενθυμίζουμε: δεν είστε στη Βόρεια Κορέα, δεν είστε στην Τουρκία, δεν είστε στη Ρωσία κύριε Πρόεδρε. Δεν είστε στη Σαουδική Αραβία. Είστε στις ΗΠΑ, είμαστε Δημοκρατία»

Δείτε το απόσπασμα από το 1:38 του βίντεο

Η αναφορές της Νάνσι Πελόζι στον Ερντογάν και την Τουρκία εκνεύρισε τον υπουργό Εξωτερικών χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος με οργισμένο tweet του χαρακτήρισε ανησυχητική την άνοδο της ίδιας της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, την κατηγόρησε για άγνοια και την κάλεσε να σέβεται την ετυμηγορία του τουρκικού λαού!

«Η άνοδος της Νάνσι Πελόζι να γίνει πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι αυτό που πραγματικά προκαλεί ανησυχία για τη Δημοκρατία των ΗΠΑ, δεδομένης της κραυγαλέας άγνοιάς της. Θα μάθετε να σέβεστε τις επιθυμίες του τουρκικού λαού» έγραψε ο Τσαβούσογλου και έκανε mention και τον Ντόναλντ Τραμπ.

.@SpeakerPelosi’s rise to become Speaker of the House is what is truly worrisome for American democracy, given her blatant ignorance. You will learn to respect the Turkish people’s will. @realDonaldTrump