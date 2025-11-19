Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση στην Ουκρανία

Σε συναγερμό βρίσκεται ολόκληρη η Ευρώπη μετά την έκτακτη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών AWACS από την Πολωνία την ώρα που η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS το πρωί εν μέσω επιδρομών της Ρωσίας με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 65 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του υπουργού Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους, ότι το καλοκαίρι που πέρασε «ίσως ήταν το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη, καθώς εκτίμησε πως μια πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ρωσίας είναι πιθανόν να συμβεί πριν από το 2029.