Κόσμος

Η πολωνική εκδοχή της Τσικνοπέμπτης είναι η «Λιπαρή Πέμπτη» – Ο Τουσκ κερνάει ντόνατς μαρμελάδας όλο το αεροπλάνο

Στην Πολωνία, ημέρα δεν είναι αφιερωμένη σε ένα μοναδικό γαστρονομικό πανηγύρι γεμάτο ζάχαρη, γλάσο και ακαταμάχητα γλυκά
Τα πολωνικά τα paczki
Τα πολωνικά τα paczki / REUTERS / Mateusz Kaczmarek

Η Τσικνοπέμπτη είναι η μέρα που αγαπούν όσοι λατρεύουν το κρέας. Ωστόσο δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση, αφού υπάρχει και η γλυκιά εκδοχή της στην Πολωνία: Tłusty Czwartek ή αλλιώς «Λιπαρή Πέμπτη».

Στην Πολωνία, αυτή η ημέρα δεν είναι αφιερωμένη στο ψήσιμο κρεάτων, αλλά σε ένα μοναδικό γαστρονομικό πανηγύρι γεμάτο ζάχαρη, γλάσο και ακαταμάχητα γλυκά. Ο πρωταγωνιστής της ημέρας είναι τα pączki, αφράτα ντόνατς γεμιστά με μαρμελάδα (συνήθως τριαντάφυλλο, βατόμουρο ή δαμάσκηνο), τα οποία τηγανίζονται σε λάδι και πασπαλίζονται με ζάχαρη άχνη ή γλασάρονται. Οι φούρνοι γεμίζουν με ουρές ανθρώπων που περιμένουν υπομονετικά να αγοράσουν δεκάδες pączki.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να κερνάει το αεροπλάνο με τα λαχταριστά ντόνατς, τα λεγόμενα πάτζκι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο έγιναν ανάρπαστα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
100
72
69
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ηχηρή απουσία Τραμπ από την Διάσκεψη Μονάχου για την Ασφάλεια - Στην ατζέντα ευρωατλαντικές σχέσεις, Ουκρανία και Ιράν
Οι ηγέτες που θα συμμετέχουν, τα πρόσωπα που θα κάνουν ντεμπούτο και η χρονική συγκυρία μιας εκ των πιο σημαντικών πολιτικών εκδηλώσεων της χρονιάς
Γερμανικό drone με όπλα διαφημίζεται στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια
Λονδίνο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 13χρονος μετά από επίθεση σε σχολείο – Ο λόγος εμπλοκής της αντιτρομοκρατικής
Ο ύποπτος συνελήφθη κοντά σε τζαμί μερικές ώρες μετά την επίθεση ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ»
Αστυνομικές δυνάμεις στο σχολείο του Λονδίνου όπου έγινε η επίθεση
Ο εφιάλτης του Επστάιν στοιχειώνει τη Νορβηγία – Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού
Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα νορβηγικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται άνθρωποι να μεταφέρουν χάρτινες κούτες έξω από το διαμέρισμα του Γιάγκλαντ στο Οσλο
Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Επστάιν
ΗΠΑ: Απολύθηκε ομοσπονδιακός εισαγγελέας μετά τον διορισμό του για να αντικαταστήσει «εκλεκτό» του Τραμπ
«Ο Αμερικανός πρόεδρος διορίζει εισαγγελείς., δείτε το Άρθρο ΙΙ του Συντάγματος, απολύεσαι, Ντόναλντ Κινσέλα» ανακοίνωσε το «νούμερο 2» του υπουργείου Δικαιοσύνης
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo