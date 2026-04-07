Η Πορτογαλία ανοίγει τη βάση Λάζες για αμερικανικά αεροσκάφη με όρο να μη στοχοποιηθούν πολιτικές υποδομές στο Ιράν

Η Πορτογαλία γνωστοποίησε ότι έχει εγκρίνει, από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, 76 προσγειώσεις αμερικανικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Λάζες, στις Αζόρες, καθώς και 25 υπερπτήσεις στον εναέριο χώρο της, θέτοντας ως ρητό όρο να μη χρησιμοποιηθούν για βομβαρδισμούς πολιτικών υποδομών στο Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας Πάουλο Ράνζελ, μιλώντας στο κοινοβούλιο, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ συμμορφώθηκαν με τον συγκεκριμένο όρο για τα πλήγματα στο Ιράν, κάνοντας λόγο για «πιστή συνεργασία» μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τόνισε, ωστόσο, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Λισαβόνα αρνήθηκε επίσης να εγκρίνει προσγειώσεις.

«Είμαστε κατά οποιασδήποτε επίθεσης σε πολιτικές υποδομές», είπε ο Πορτογάλος υπουργός, εξηγώντας ότι η χρήση της βάσης Λάζες μπορεί να εγκρίνεται για στρατιωτικές επιχειρήσεις μόνον εφόσον αυτές κρίνονται αναγκαίες και αναλογικές και δεν στρέφονται κατά αμάχων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η πορτογαλική κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει μια διπλωματική διέξοδο από τη σύρραξη.

Η βάση Λάζες θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, καθώς φιλοξενεί την 65η Πτέρυγα της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και λειτουργεί ως κομβικό σημείο υποστήριξης για επιχειρήσεις διέλευσης και ανάπτυξης δυνάμεων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ίδιο τον Ράνζελ, χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ελβετία έχουν επιβάλει περιορισμούς ή έχουν αρνηθεί τη χρήση του εναέριου χώρου ή βάσεών τους από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη για επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ιράν.