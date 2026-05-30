Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ισπανία: Βίντεο με την πτώση της ισπανικής σημαία στην παρέλασης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Η αντίδραση του βασιλιά Φελίπε

Η στιγμή προκάλεσε έκπληξη στο κοινό με πρώτο από όλους τον βασιλιά Φελίπε, στον οποίο είχαν εστιάσει οι κάμερες ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο οποίος προέδρευε της τελετής
Ισπανία
Η ισπανική σημαία υψώνεται την ημέρα της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στο Βίγο της Ισπανίας /REUTERS/Rita Franca
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα ατυχές περιστατικό με ισπανική σημαία που «έκλεψε» τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ισπανία, σημειώθηκε σήμερα (30.05.2026).

Την ώρα που οι στρατιωτικοί προχωρούσαν στην έπαρση της ισπανικής σημαίας κατά τη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε αυτό το Σάββατο στο Βίγο της Ισπανίας, η σημαία… έπεσε!

Η στιγμή προκάλεσε έκπληξη στο κοινό με πρώτο από όλους τον βασιλιά Φελίπε, στον οποίο είχαν εστιάσει οι κάμερες ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο οποίος προέδρευε της τελετής. Η αντίδρασή του «τα έλεγε όλα».

Κατά τη διάρκεια της υψώσεως και ενώ ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας, μία από τις πιο αναμενόμενες στιγμές τέτοιων τελετών, αποκολλήθηκε ένα από τα εξαρτήματα που έπρεπε να συγκρατεί τη σημαία, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει και να πέσει. Οι στρατιωτικοί κατάφεραν να την πιάσουν ακριβώς πριν πέσει στο έδαφος.

Το πιο περίεργο της στιγμής είναι ότι δεν αποτελεί το πρώτο ατύχημα με τη σημαία σε αυτή την παρέλαση. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την αναστολή του εναέριου μέρους της παρέλασης, με αποτέλεσμα να πρέπει να φτάσει με τα πόδια.

Παράλληλα, λόγω του συννεφιασμένου ουρανού στο Βίγο, οι αρχές ασφαλείας αναγκάστηκαν να αναστείλουν το αεροπορικό μέρος της εκδήλωσης, στο οποίο επρόκειτο να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, τρία αεροσκάφη Canadair, ενώ λόγω των δασικών πυρκαγιών σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, ήταν διαθέσιμο μόνο ένα. Ακυρώθηκε επίσης η πτώση με αλεξίπτωτο, την οποία επρόκειτο να εκτελέσουν ο υπολοχαγός Alberto Vidal και ο ανθυπασπιστής Pablo García Matanza.

Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου με την άφιξη του βασιλιά Φελίπε VI, ντυμένου με τη στολή του Στρατού Ξηράς, της βασίλισσας Λετίθια και της πριγκίπισσας Λεονόρ, η οποία φορούσε τη στολή της Πολεμικής Αεροπορίας και του Διαστήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
363
193
72
66
65
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή»
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει τη «βαθιά απογοήτευση» της Ουάσιγκτον για τη δικαστική εξέλιξη με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη δίκη της 17 Νοέμβρη 14
Newsit logo
Newsit logo