Ισπανία: Βίντεο με την πτώση της ισπανικής σημαία στην παρέλασης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Η αντίδραση του βασιλιά Φελίπε

Ένα ατυχές περιστατικό με ισπανική σημαία που «έκλεψε» τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ισπανία, σημειώθηκε σήμερα (30.05.2026).

Την ώρα που οι στρατιωτικοί προχωρούσαν στην έπαρση της ισπανικής σημαίας κατά τη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε αυτό το Σάββατο στο Βίγο της Ισπανίας, η σημαία… έπεσε!

Η στιγμή προκάλεσε έκπληξη στο κοινό με πρώτο από όλους τον βασιλιά Φελίπε, στον οποίο είχαν εστιάσει οι κάμερες ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο οποίος προέδρευε της τελετής. Η αντίδρασή του «τα έλεγε όλα».

Κατά τη διάρκεια της υψώσεως και ενώ ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας, μία από τις πιο αναμενόμενες στιγμές τέτοιων τελετών, αποκολλήθηκε ένα από τα εξαρτήματα που έπρεπε να συγκρατεί τη σημαία, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει και να πέσει. Οι στρατιωτικοί κατάφεραν να την πιάσουν ακριβώς πριν πέσει στο έδαφος.

Το πιο περίεργο της στιγμής είναι ότι δεν αποτελεί το πρώτο ατύχημα με τη σημαία σε αυτή την παρέλαση. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την αναστολή του εναέριου μέρους της παρέλασης, με αποτέλεσμα να πρέπει να φτάσει με τα πόδια.

Παράλληλα, λόγω του συννεφιασμένου ουρανού στο Βίγο, οι αρχές ασφαλείας αναγκάστηκαν να αναστείλουν το αεροπορικό μέρος της εκδήλωσης, στο οποίο επρόκειτο να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, τρία αεροσκάφη Canadair, ενώ λόγω των δασικών πυρκαγιών σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, ήταν διαθέσιμο μόνο ένα. Ακυρώθηκε επίσης η πτώση με αλεξίπτωτο, την οποία επρόκειτο να εκτελέσουν ο υπολοχαγός Alberto Vidal και ο ανθυπασπιστής Pablo García Matanza.

Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου με την άφιξη του βασιλιά Φελίπε VI, ντυμένου με τη στολή του Στρατού Ξηράς, της βασίλισσας Λετίθια και της πριγκίπισσας Λεονόρ, η οποία φορούσε τη στολή της Πολεμικής Αεροπορίας και του Διαστήματος.