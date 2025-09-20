Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα κράτος της Παλαιστίνης

Κόσμος

Η Λισαβόνα επιβεβαίωσε ότι θα αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή, παραμονή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εντασσόμενη έτσι στη διεθνή δυναμική υπέρ της λύσης των δύο κρατών
Διαδηλωτές με παλαιστινιακή σημαία
Διαδηλωτές με παλαιστινιακή σημαία / REUTERS / Ana Beltran

Η Πορτογαλία θα προστεθεί στη λίστα των δυτικών χωρών που έχουν ανακοινώσει ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος. Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (19.09.2025) ότι η επίσημη αναγνώριση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ήδη από τα τέλη Ιουλίου, η Πορτογαλία είχε αφήσει να εννοηθεί την πρόθεσή της να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, κάνοντας λόγο για διαβουλεύσεις με τους εταίρους της και για την «εξαιρετικά ανησυχητική» ανθρωπιστική κατάσταση στο πεδίο, η οποία επιδεινωνόταν από τις επανειλημμένες απειλές προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο: τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη σύνοδος για το μέλλον της λύσης των δύο κρατών, υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας. Στη διάρκειά της, εννέα χώρες αναμένεται να προχωρήσουν σε αναγνώριση, ανάμεσά τους το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία αλλά και η ίδια η Γαλλία.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε με ευρεία πλειοψηφία ψήφισμα υπέρ της δημιουργίας μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, το οποίο ωστόσο απέκλειε τη Χαμάς. Η Ισπανία είχε αναγνωρίσει την Παλαιστίνη τον περασμένο Μάιο, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία.

Μέχρι σήμερα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, του οποίου την ίδρυση είχε ανακηρύξει η παλαιστινιακή ηγεσία εξόριστη το 1988.

