Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους «μέχρι νεωτέρας»

Συναγερμό ασφαλείας σήμανε σήμερα (23.06.2025) η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ, προειδοποιώντας τους Αμερικανούς υπηκόους που ζουν στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να βρουν καταφύγιο.

Ειδικότερα, η αμερικανική πρεσβεία στο Κατάρ έστειλε email στους Αμερικανούς πολίτες, συνιστώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας.

Το μήνυμα ανέφερε ότι η σύσταση αυτή είναι «για λόγους προφύλαξης», ωστόσο η πρεσβεία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες.

US Embassy in Qatar tells American citizens to “shelter in place until further notice.” pic.twitter.com/2TbJsV7G0C