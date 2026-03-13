Η πρώην Μις Καλιφόρνια επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη στο Ισραήλ: «Δεν σε αναγνωρίζω πια, θα προσεύχομαι για σένα»

Σκληρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ άσκησε η Κάρι Πρίτζιν Μπόλερ , πρώην Μις Καλιφόρνια και φιναλίστ στον διαγωνισμό Miss USA 2009, μετά την απομάκρυνσή της από την Επιτροπή Θρησκευτικών Ελευθεριών του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η Κάρι Πρίτζιν Μπόλερ ήταν ένθερμη «οπαδός» του Ντόναλντ Τραμπ με τις σχέσεις τους να διαταράσονται μετά την ανοικτή στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ στο Ισραήλ και πριν την επίθεση στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Daily Mail και TMZ, η 38χρονη ενεπλάκη σε έντονες αντιπαραθέσεις με Εβραίους μάρτυρες –ανάμεσά τους ραβίνους και φοιτητές– οι οποίοι κατέθεταν για περιστατικά κακοποίησης που, όπως υποστήριξαν, υπέστησαν μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.

Η Πρίτζιν Μπόλερ φέρεται να αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι εκεί συντελείται «γενοκτονία».

Μετά τη δημοσιοποίηση της απομάκρυνσής της, η Πρίτζιν Μπόλερ –σύζυγος του πρώην παίκτη του NFL Kyle Boller– δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή προς τον Τραμπ, στην οποία υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ περιβάλλεται από «αιρετικούς» που, όπως ανέφερε, βάζουν το Ισραήλ πάνω από τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην επιστολή της υπενθύμισε ότι το 2009 ο Τραμπ –ο οποίος τότε ήταν ιδιοκτήτης του διαγωνισμού Μις ΗΠΑ– είχε υπερασπιστεί το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου, όταν οι δηλώσεις της ότι ο γάμος πρέπει να είναι μόνο μεταξύ άνδρα και γυναίκας προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

«Δεν έχω αλλάξει ούτε στο ελάχιστο από τότε που στάθηκες δίπλα μου το 2009. Γι’ αυτό είναι σοκαριστικό να απομακρύνομαι τώρα από μια Επιτροπή Θρησκευτικής Ελευθερίας επειδή έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάποτε υπερασπιζόσουν», έγραψε χαρακτηριστικά.

President Trump officially removes me from the Religious Liberty Commission for exercising my Religious Liberty.



The only Catholic woman who opposes Zionism was removed as a prelude to the Iran war.



This is the email I received from the White House informing me that my… pic.twitter.com/Fk2IOgqsEz — Carrie Prejean Boller (@CarriePrejean1) March 12, 2026

Κατηγορίες για «κυνήγι μαγισσών» εναντίον της

Η πρώην Μις Καλιφόρνια κατηγόρησε επίσης την πνευματική σύμβουλο του Τραμπ, Paula White, ότι εξαπέλυσε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον της και ότι προσπάθησε να της απαγορεύσει να δημοσιεύει στα social media για το Ισραήλ και τη Γάζα.

Παράλληλα, επέκρινε τον Τραμπ για την –όπως υποστήριξε– απομάκρυνσή του από τις μη παρεμβατικές αρχές του κινήματος MAGA, αναφέροντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται σε πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο, κατά την άποψή της, υποστηρίζει το Ισραήλ.

«Η MAGA που γνώριζα δεν θα επέτρεπε ποτέ σε αμερικανικά στρατεύματα να πεθάνουν για μια ξένη κυβέρνηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες.

«Θυσιάζονται οι γιοι και οι κόρες της Αμερικής»

Στην επιστολή της υποστήριξε ακόμη ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες «στέλνονται στη Μέση Ανατολή για να θυσιαστούν», ενώ τόνισε ότι αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλήσει για τον πόλεμο στη Γάζα.

Όπως έγραψε, «η χριστιανική μου πίστη δεν μου επιτρέπει να αγνοώ τον ανθρώπινο πόνο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα φορολογικά μου χρήματα τον χρηματοδοτούν».

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι χρησιμοποίησε την ακρόαση για προσωπική προβολή, η Πρίτζιν Μπόλερ υποστήριξε ότι απλώς έθεσε εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο το Ισραήλ πρέπει να βρίσκεται πέρα από κάθε κριτική.

Hey @POTUS Why do you deny Catholics thier religious freedom while serving on a religious freedom commission? https://t.co/Hx35rNRAyI — Carrie Prejean Boller (@CarriePrejean1) March 13, 2026

Την στηρίζουν κύκλοι των συντηρητικών

Η επιστολή της προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και στήριξη από συντηρητικούς κύκλους. Η πρώην κυβερνήτης της Αλάσκας Sarah Palin ανέφερε σε ανάρτησή της ότι η λογοκρισία των ανησυχιών των πολιτών είναι «ανησυχητική».

Από την πλευρά του, ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, Michael Flynn, χαρακτήρισε την επιστολή «ισχυρή και ειλικρινή», σημειώνοντας ότι αντανακλά «τη φωνή κάποιου που υπερασπίζεται την πίστη του».

Η Πρίτζιν Μπόλερ ολοκλήρωσε την επιστολή της αναφέροντας ότι θα συνεχίσει να προσεύχεται για τον Τραμπ και την πορεία του.