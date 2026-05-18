Μαλδίβες: Μάχη με τον χρόνο για την ανάσυρση των σορών των Ιταλών δυτών – Φόβοι πως θα τις φάνε καρχαρίες

Θρήνος για τον δύτη που έχασε τη ζωή του στην επιχείρηση εντοπισμού τους - Φινλανδοί σπηλαιοδύτες θα συμμετάσχουν στις σημερινές προσπάθειες για την ανάσυρση των σορών
Δύτες ετοιμάζονται να αναζητήσουν τους αγνοούμενους Ιταλούς δύτες κοντά στο νησί Αλιμάθαα, στο ατόλ Βαάβου / Τμήμα Τύπου του Προέδρου των Μαλδιβών μέσω AP
Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των σορών των Ιταλών δυτών που παγιδεύτηκαν σε σπηλιά στις Μαλδίβες με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Η επιχείρηση θα συνεχιστεί και σήμερα (18.05.2026), με την διευθύντρια του δικτύου ευρωπαίων δυτών «DAN» να αναφέρει πως υπάρχουν φόβοι ότι καρχαρίες θα προσεγγίσουν τα θύματα.

Τρεις Φινλανδοί σπηλαιοδύτες θα συμμετάσχουν στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών των Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους 50 μέτρων στις Μαλδίβες κατά τη διάρκεια καταδυτικής αποστολής στην ατόλη Βααβού, σύμφωνα με το DAN.

Η ομάδα έφθασε χθες την Κυριακή στην περιοχή ενώ ήδη έχει ανασυρθεί η σορός ενός θύματος.

«Το πτώμα ανασύρθηκε από σπήλαιο βάθους περίπου 60 μέτρων. Εκτιμάται ότι και οι υπόλοιποι δύτες θα βρίσκονται μέσα στο σπήλαιο το οποίο έχει μήκος περί τα 61 μέτρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πλάνα από την επιχείρηση των δυτών για την ανάσυρση των σορών / (Maldives President’s Media Division via AP)

Οι Φινλανδοί δύτες -Σάμι Παακάρινεν, Τζένι Βέστερλουντ και Πάτρικ Γκρένκβιστ- θα συνεργαστούν με τα μέλη της Εθνικής Αμυντικής Δύναμης των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει την επιχείρηση, και με άλλους αξιωματούχους.

Η επιχείρηση συνεχίζεται σήμερα μετά από πάνω από 24 ώρες διακοπής, καθώς το Σάββατο, δύτης της MNDF έχασε την ζωή του, στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τα θύματα.

Ο αρχιλοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, σκοτώθηκε το Σάββατο από τη νόσο αποσυμπίεσης αναγκάζοντας έτσι την MNDF να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση, η οποία διεξαγόταν σε κακές καιρικές συνθήκες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της DAN Europe, Λάουρα Μαρόνι, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, τόνισε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν καθώς υπάρχει φόβος πως οι σοροί θα πέσουν στο έλεος των καρχαριών.

Η 53χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε
Η 20χρονη κόρη της καθηγήτριας Μοντεφαλκόνε, Τζόρτζια Σομμακάλ

«Θα τους φέρουμε πίσω. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις σορούς τους στο έλεος των καρχαριών. Χρειαζόμαστε ειδικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίησε ότι στα θερμά νερά της περιοχής δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία θηρευτών.

«Δυστυχώς, σε θερμά νερά, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πανίδα υπάρχει στο σπήλαιο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο από καρχαρίες ή άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε παλαιότερες επιχειρήσεις ανάσυρσης «είχαν συμβεί τα χειρότερα» και ότι «κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη».

Τα θύματα της τραγωδίας είναι οη 53χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 20χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο, ο 44χρονος Τζιανλούκα Μπενεντέτι και ο 31χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι.

Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο
Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι

Μέλος της ομάδας σώθηκε τελευταία στιγμή όταν αποφάσισε εν τέλει να μην πέσει για κατάδυση.

Ο 44χρονος Τζιανλούκα Μπενεντέτι

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι θάνατοι να προκλήθηκαν από τοξικότητα οξυγόνου, κάτι που συμβαίνει σε βαθιές καταδύσεις, λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου.

