Συνολικά 207 αιχμάλωτοι Ουκρανοί στρατιώτες επέστρεψαν στην πατρίδα έπειτα από ανταλλαγή αιχμαλώτων που συμφωνήθηκε με την Ρωσία.

Την ανακοίνωση για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων με τη Ρωσία έκανε ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα, μπορέσαμε να απελευθερώσουμε ακόμη 207 Ουκρανούς από τη ρωσική αιχμαλωσία. 180 στρατιώτες και λοχίες. 27 αξιωματικοί.

Σχεδόν οι μισοί από αυτούς είχαν υπερασπιστεί την Μαριούπολη. Μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Φρουράς, της Συνοριακής Φρουράς και της Εθνικής Αστυνομίας — 207 Ουκρανοί θα επανενωθούν σύντομα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

