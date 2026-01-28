Η πρώτη κρατική έκθεση για τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από την ICE: Φώναξαν «έχει όπλο» και τον πυροβόλησαν δύο πράκτορες

Στο φως έρχονται λεπτομέρειες για το θανατηφόρο περιστατικό που σημειώθηκε στη Μινεάπολη το Σάββατο (24.01.2026), όταν ο 37χρονος νοσηλευτής Άλεξ Πρέτι έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων της ICE.

Το CNN φέρνει στη δημοσιότητα την πρώτη, αρχική έκθεση που ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και έστειλε στο Κογκρέσο για την εν ψυχρώ δολοφονία του νοσηλευτή στη Μινεάπολη από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση που προέκυψε από έρευνες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριακής Προστασίας (CBP), ένας αστυνομικός φώναξε επανειλημμένα «έχει όπλο!», πριν ανοίξουν πυρ δύο αστυνομικοί, ενώ προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τον Πρέτι στο έδαφος. Η έκθεση αναφέρει ακόμα ότι «οι αξιωματικοί προσπάθησαν να συλλάβουν τον Πρέτι, ο οποίος αντιστάθηκε και ακολούθησε πάλη».

«Κατά τη διάρκεια της πάλης, ένας (πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς) φώναξε πολλές φορές: «Έχει όπλο!» αναφέρει η έκθεση και συνεχίζει:

«Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ένας (πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς) πυροβόλησε με το Glock 19 που του είχε χορηγήσει η CBP και ένας (αστυνομικός της Υπηρεσίας Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας) πυροβόλησε επίσης με το Glock 47 που του είχε χορηγήσει η CBP εναντίον του Πρέτι».

Η έκθεση – που προέρχεται από την εσωτερική έρευνα της CBP και είναι η πρώτη που δημοσιεύεται στο πλαίσιο των ερευνών γύρω από το περιστατικό – δεν αναφέρει συγκεκριμένα εάν οι σφαίρες που έριξαν και οι δύο αστυνομικοί χτύπησαν τον Πρέτι.

Η έκθεση συνεχίζει με την αναφορά ότι, μετά τον πυροβολισμό, ένας αξιωματικός της συνοριακής αστυνομίας δήλωσε ότι είχε στην κατοχή του το όπλο του Πρέτι και έβαλε στο αμάξι του.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι αξιωματικοί παρείχαν ιατρική βοήθεια στον Πρέτι, σκίζοντας τα ρούχα του και τοποθετώντας επιδέσμους στις πληγές του στο στήθος, πριν τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο Αλεξ Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Ιλινόι, χωρίς ποινικό μητρώο. Η οικογένεια έχει επιβεβαιώσει ότι ο Πρέτι είχε στην κατοχή του πιστόλι και ότι διέθετε άδεια οπλοφορίας στη Μινεσότα.