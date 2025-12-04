Η ψυχρή υπερπανσέληνος του Δεκεμβρίου στον χειμωνιάτικο ουρανό – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον πλανήτη

Σε εξέλιξη είναι το εντυπωσιακό φαινόμενο με την πανσέληνο του Δεκεμβρίου ή αλλιώς, το «ψυχρό φεγγάρι»…

Μάλιστα φέτος, δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη πανσέληνο αλλά για μια υπερ-πανσέληνο, δηλαδή πιο φωτεινή και πιο μεγάλη από ό,τι συνήθως.

Σύμφωνα με τους αστρονόμους, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025 και ένα από τα πιο σημαντικά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς.

Είναι επίσης, η τελευταία πανσέληνος του φθινοπώρου του 2025, για το βόρειο ημισφαίριο.

Εκτός από το ενδιαφέρον των αστρονόμων, η πανσέληνος αυτή κεντρίζει τα βλέμματα και των ρομαντικών παρατηρητών.

Άλλωστε, οι εικόνες που έρχονται από ολόκληρο τον κόσμο, είναι αν μη τι άλλο, εντυπωσιακές.