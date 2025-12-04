Κόσμος

Η ψυχρή υπερπανσέληνος του Δεκεμβρίου στον χειμωνιάτικο ουρανό – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον πλανήτη

Ένα ζευγάρι και η κόρη του παρατηρούν το φεγγάρι με ένα τηλεσκόπιο, στο νησί της Γκραν Κανάρια, την Ισπανία REUTERS

Σε εξέλιξη είναι το εντυπωσιακό φαινόμενο με την πανσέληνο του Δεκεμβρίου ή αλλιώς, το «ψυχρό φεγγάρι»…

Μάλιστα φέτος, δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη πανσέληνο αλλά για μια υπερ-πανσέληνο, δηλαδή πιο φωτεινή και πιο μεγάλη από ό,τι συνήθως.

Σύμφωνα με τους αστρονόμους, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πανσέληνος του 2025 και ένα από τα πιο σημαντικά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς.

Είναι επίσης, η τελευταία πανσέληνος του φθινοπώρου του 2025, για το βόρειο ημισφαίριο.

Εκτός από το ενδιαφέρον των αστρονόμων, η πανσέληνος αυτή κεντρίζει τα βλέμματα και των ρομαντικών παρατηρητών.

Άλλωστε, οι εικόνες που έρχονται από ολόκληρο τον κόσμο, είναι αν μη τι άλλο, εντυπωσιακές.

Μαγική εικόνα από το Κάιρο - REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Περιστέρια πετούν μπροστά από το φεγγάρι στο Κάιρο - REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
Το φεγγάρι όπως το βλέπουν στο Κέιπ Τάουν, στη Νότα Αφρική - REUTERS / Esa Alexander
Το φεγγάρι πίσω από το άγαλμα του Χριστού, στην Παναγία των Παρισίων - REUTERS / Stephanie Lecocq
Εικόνα από τη Βαρσοβία, στην Πολωνία - REUTERS / Kacper Pempel
Το «ψυχρό φεγγάρι» στη Βραζιλία - REUTERS / Diego Vara
Φωτογραφία από την Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη - REUTERS / Athit Perawongmetha

Το φετινό «Ψυχρό φεγγάρι» είναι η τρίτη από τις τέσσερις διαδοχικές υπερπανσελήνους που ολοκληρώνουν το 2025.

Η πανσέληνος αυτή ονομάζεται «ψυχρό φεγγάρι» (cold moon) λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτή την εποχή στη Βόρεια Αμερική.

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου, ονομάζεται επίσης και «Σελήνη των μεγάλων νυχτών» λόγω της μεγάλης διάρκειας της νύχτας αυτή την εποχή.

Τέλος, μπορεί να αναφερθεί και ως «moon before Yule» από τον παλιό αγγλικό όρο για τη χειμερινή γιορτή Yule.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
141
137
103
102
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισραηλινή αποστολή στο Κάιρο για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Το Ισραήλ επιχειρεί να κλείσει την υπόθεση του Ραν Γκβίλι, του τελευταίου ομήρου που παραμένει στη Γάζα, με στρατό και υπηρεσίες πληροφοριών να κινητοποιούνται για την επιστροφή της σορού του
Μέλη της Χαμάς παραδίδουν το πτώμα ισραηλινού ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό
Ο Γερμανός πρόεδρος καλεί τους Βρετανούς να κλείσουν το κεφάλαιο του Brexit – «Don’t look back in anger», είπε, παραπέμποντας στους Oasis
Σε επίσημη επίσκεψη, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ προτρέπει το Λονδίνο να ανοικοδομήσει τους δεσμούς του με την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τον εμβληματικό στίχο «Don’t look back in anger» ενώπιον των βουλευτών
Ο Γερμανός πρόεδρος, Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ
ΝΑΤΟ: «Η συμμαχία πρέπει να είναι έτοιμη για για αύξηση υβριδικών επιθέσεων» λέει o ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης
Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης εκτιμά ότι νέα περιστατικά συνδυαστικών επιθέσεων είναι αναπόφευκτα, την ώρα που αρκετές πρόσφατες ενέργειες αποδίδονται στη Ρωσία
Ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ Στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς
Ισραήλ: Ο υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν νέος διοικητής της Μοσάντ με ιδεολογική «σφραγίδα» Νετανιάχου
Ο Ρόμαν Γκόφμαν θα είναι ο επόμενος διοικητής της ισραηλινής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών — Mια επιλογή που επιβεβαιώνει την ιδεολογική σφραγίδα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον τομέα της ασφάλειας
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Μελάνια Τραμπ: «Επτά παιδιά επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία από τη Ρωσία – Στόχος μας η επανένωση οικογενειών»
Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει εξασφαλίσει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ορισμένα παιδιά έχουν επιστρέψει στις οικογένειες τους
Παιδιά στην Ουκρανία
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο – Ναυτικές ασκήσεις ως προειδοποίηση προς τα αμερικανικά πλοία
Σε μια περίοδο στρατηγικής αναδιάταξης μετά τον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ τον Ιούνιο, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης επιδεικνύουν ισχύ και διαμηνύουν ότι θα υπερασπιστούν το Στενό του Ορμούζ
Εκτόξευση ιρανικού πυραύλου στον Κόλπο
Newsit logo
Newsit logo