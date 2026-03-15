Η Ράφα ανοίγει την Τετάρτη για «περιορισμένες μετακινήσεις» ανακοίνωσε το Ισραήλ

Το πέρασμα είχε ανοίξει ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου
Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο θα ανοίξει την Τετάρτη 18 Μαρτίου για περιορισμένες μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική υπηρεσία του Ισραήλ COGAT, η κύρια πύλη εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, το μεθοριακό πέρασμα Ράφα με την Αίγυπτο, το οποίο παραμένει κλειστό από στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, θα ανοίξει την Τετάρτη για περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Το πέρασμα είχε ανοίξει ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου, αφού ήταν σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Μάιο του 2024, τους πρώτους μήνες του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Το άνοιγμα περάσματος του πρόσφερε κάποια ανακούφιση στους Παλαιστίνιους που θέλουν να φύγουν από τον παράκτιο θύλακα για ιατρική περίθαλψη ή σε όσους θέλουν να επιστρέψουν αφού διέφυγαν από τις μάχες.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Έχουμε χιλιάδες στόχους και σχέδια για 3 έως 6 εβδομάδες» λέει ο IDF – Πέντε τραυματίες από την επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης – Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία απαντά το Ιράν στον Τραμπ
Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε βάση των ΗΠΑ και της Ιταλίας στο Κουβέιτ - Στους 850 ανέρχονται οι νεκροί στον Λίβανο από την αρχή του πολέμου - «Θα χτυπάμε το Ιράν για τουλάχιστον 3 εβδομάδες» λέει ο IDF
Λίβανος
Ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε για διάδοχό του τον Μοτζταμπά γιατί δεν τον θεωρούσε έξυπνο και κατάλληλο για ηγέτη - Τι γνώριζε ο Τραμπ
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου CBS, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ενημερωθεί σχετικά από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών
Ο πατέρας και ο γιος Χαμενεΐ
Η σπάνια φωτογραφία που μοιράστηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα για την ημέρα της μητέρας
Στην ανάρτησή ο Γουίλιαμ έγραψε: «Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα, σκέφτομαι όλους όσους θυμούνται σήμερα κάποιον που αγαπούν, καλή Ημέρα της Μητέρας»
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα
