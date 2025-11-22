Κόσμος

Η Ρωσία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ διαβεβαιώνει ότι τα κανάλια διαλόγου με την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοικτά, παρά την έλλειψη προόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα
Φωτογραφία αρχείου / Sputnik / Gavriil Grigorov /Pool via REUTERS

Η Ρωσία εμφανίζεται να ρίχνει «ζεστό» αέρα στη διπλωματία με τις ΗΠΑ. Σε συνέντευξη στο κρατικό περιοδικό International Affairs, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο (22.11.2025), ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι μια νέα συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «δεν αποκλείεται» και παραμένει «επάνω στο τραπέζι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον «ποτέ δεν πάγωσαν» και τα κανάλια επικοινωνίας «συνεχίζουν να λειτουργούν», έστω και αν τα περισσότερα δεν είναι δημόσια. Ο Ριαμπκόφ υπογραμμίζει ότι οι δύο πλευρές διατηρούν έναν «σταθερό διάλογο», ειδικά σε ζητήματα που αφορούν άμεσα τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, με τμήμα αυτών των επαφών να μην προορίζεται για δημοσιοποίηση.

Προηγούμενες συναντήσεις χωρίς αποτέλεσμα

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν για τελευταία φορά στην Αλάσκα, τον Αύγουστο, χωρίς να καταφέρουν να επιτύχουν καμία πρόοδο ως προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μια επόμενη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί στη Βουδαπέστη ανεστάλη επ’ αόριστον, γεγονός που αντανακλά τις επίμονες εντάσεις στις σχέσεις των δύο χωρών.

Παρά το αδιέξοδο, ο Ριαμπκόφ εκτιμά ότι η πορεία των επαφών με τις ΗΠΑ παραμένει «εντυπωσιακή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι παράλληλοι δίαυλοι παίζουν ρόλο στη σταθεροποίηση της διμερούς σχέσης.

Η Κίνα στο επίκεντρο της πυρηνικής ισορροπίας

Ο Ρώσος διπλωμάτης σχολίασε επίσης το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης Ρωσίας–ΗΠΑ–Κίνας με επίκεντρο τη στρατηγική και πυρηνική σταθερότητα. Τόνισε ότι το Πεκίνο δεν πρέπει να δεχθεί «καμία πίεση», υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα «δεν έχει ερωτήματα» να απευθύνει στην Κίνα σχετικά με τον έλεγχο των εξοπλισμών και ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη αμερικανική πρόταση για μια τέτοια συνάντηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει πρόσφατα την επιθυμία να εμπλέξει το Πεκίνο στις συζητήσεις για τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων, σημειώνοντας τον περασμένο μήνα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε έτοιμος να εξετάσει μια μελλοντική διμερή αποκλιμάκωση, στην οποία η Κίνα θα μπορούσε να συμμετάσχει.

