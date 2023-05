Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας αποπειράθηκαν να σπάσουν τις ρωσικές γραμμές άμυνας στη πόλη Μπαχμούτ κατά τις τελευταίες 24 ώρες, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας Ιγκορ Κονατσένκοφ δήλωσε ότι όλες οι ουκρανικές επιθέσεις στο Μπαχμούτ απωθήθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο δύο αξιωματικών του ρωσικού στρατού στο μέτωπο της Ουκρανίας, σε μία σπάνια κίνηση της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας από την έναρξη του πολέμου.

Οι συνταγματάρχες Βιατσεσλάβ Μακάροφ και Γεβγκένι Μπρόβκο σκοτώθηκαν ηρωικά στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου.

This is Bahmut now, does it look to you like win from Ukraine? pic.twitter.com/6a6qog62j3