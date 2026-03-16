Κόσμος

Η Ρωσία εξαπέλυσε φονικό μπαράζ βομβαρδισμών και αεροπορικών επιδρομών στην Ουκρανία

Πάνω από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια, στο Ντνιπροπετρόφσκ, στο Κίεβο και στο Χάρκοβ
Ουκρανοί πυροσβέστες σε σημείο ρωσικής επίθεσης / REUTERS / Stringer

Μια από τις πιο καταστροφικές επιθέσεις στην Ουκρανία, τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα (16.03.2026) η Ρωσία, με στόχο τις περιφέρειες της Ζαπορίζια (νότια) και του Ντνιπροπετρόφσκ (ανατολικά) ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο.

Ειδικότερα, από το πρόσφατο μπαράζ των βομβαρδισμών και των αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε η Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σε ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνια.

Στη γειτονική περιφέρεια της Ζαπορίζια, μια γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό του στο Telegram δείχνουν μια κατοικία να έχει καταστραφεί εντελώς, με τους τοίχους και τις στέγες γειτονικών οικημάτων να έχουν υποστεί ζημιές.

Θραύσματα από drones κατέπεσαν στο Κίεβο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μια σπάνια ρωσική αεροπορική επίθεση στη διάρκεια της ημέρας στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η πόλη αυτή των 3 εκατομμυρίων κατοίκων πλήττεται συχνά στη διάρκεια της νύχτας.

«Συντρίμμια drone έπεσαν στο κέντρο της πόλης», χωρίς να προκληθούν θύματα, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στο Κίεβο ήχησαν γύρω στις 8.30 τοπική ώρα ενώ οι κάτοικοι πήγαιναν στις δουλειές τους και διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έκανε λόγο σε ανάρτηση στο Telegram για αρκετά σμήνη μαχητικών drones και τουλάχιστον έναν πύραυλο που κατευθύνονταν προς το Κίεβο. Σύμφωνα με κανάλια στο Telegram, που πρόσκεινται στον ουκρανικό στρατό, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο πυραύλους cruise.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, δέχτηκε επίσης επίθεση από ρωσικά drones σήμερα το πρωί. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ στο Telegram.

Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε ότι περίπου 250 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν καθώς προσέγγιζαν τη ρωσική πρωτεύουσα τις τελευταίες 48 ώρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo