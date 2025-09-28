Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 595 drones και 48 πυραύλους: «Χτυπήσαμε μόνο στρατιωτικούς στόχους»

Πένθος στην Ουκρανία για τον θάνατο τεσσάρων αμάχων που προκάλεσε σήμερα (28.09.2025) η Ρωσία με καταστροφικές αεροπορικές επιθέσεις, εκτοξεύοντας εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους.

Ειδικότερα, η Ρωσία εκτόξευσε 595 drones και 48 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών σε ολόκληρη την Ουκρανία, σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους ενώ τόνισε ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο.

Ζημιές από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Handout via REUTERS

Το μέγεθος των ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών ήταν τόσο μεγάλος, που η Πολωνία αναγκάστηκε να «σηκώσει» μαχητικά αεροσκάφη ενώ και νατοϊκές αεροπορικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Російські війська вкотре обстріляли Київ. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Наразі відомо про 4 загиблих. Інформація уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи pic.twitter.com/Vk7sXt4ZTf — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 28, 2025

Κατεστραμμένα κτίρια και αμάξια από τις ρωσικές επιθέσεις / REUTERS / Anatolii Stepanov

Time to wake up, and we still haven’t slept.



Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above.



Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians.



Sadly, heavy damage and injuries have been reported. pic.twitter.com/5dYXJMHP4c — UAVoyager (@NAFOvoyager) September 28, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, σε εργοστάσια και πολυκατοικίες.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν – εκ των οποίων μια 12χρονη, ενώ 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σχετικά με την 12χρονη, βρέθηκε νεκρή στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Καπνός και φλόγες στο Κίεβο από τις ρωσικές επιθέσεις / REUTERS / Vladyslav Sodel

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της.

«Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου – προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έπειτα πρόσθεσε: «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Η στιγμή που η ουκρανική αεράμυνα προσπαθεί να αναχαιτίσει ρωσικό drone πάνω από το Κίεβο / REUTERS / Vladyslav Sodel

«Χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους» λέει η Μόσχα

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία κάνει το «άσπρο μαύρο» και υποστηρίζει πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια νυχτερινών βομβαρδισμών.

«Χθες το βράδυ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς από αέρα και θάλασσα και με drones εναντίον επιχειρήσεων του στρατιωτικό-βιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται προς συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, όπως και υποδομές στρατιωτικών αεροδρομίων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου.