Κόσμος

Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 595 drones και 48 πυραύλους: «Χτυπήσαμε μόνο στρατιωτικούς στόχους»

Τέσσερις άμαχοι - εκ των οποίων μια 12χρονη - σκοτώθηκαν από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο
Εικόνες καταστροφής από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο
Εικόνες καταστροφής από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο / REUTERS / Anatolii Stepanov

Πένθος στην Ουκρανία για τον θάνατο τεσσάρων αμάχων που προκάλεσε σήμερα (28.09.2025) η Ρωσία με καταστροφικές αεροπορικές επιθέσεις, εκτοξεύοντας εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους.

Ειδικότερα, η Ρωσία εκτόξευσε 595 drones και 48 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών σε ολόκληρη την Ουκρανία, σε μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους ενώ τόνισε ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο.

Ζημιές από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ΚίεβοΖημιές από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο / Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Handout via REUTERS

Το μέγεθος των ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών ήταν τόσο μεγάλος, που η Πολωνία αναγκάστηκε να «σηκώσει» μαχητικά αεροσκάφη ενώ και νατοϊκές αεροπορικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για προληπτικούς λόγους.

 

Κατεστραμμένα κτίρια και αμάξια από τις ρωσικές επιθέσειςΚατεστραμμένα κτίρια και αμάξια από τις ρωσικές επιθέσεις / REUTERS / Anatolii Stepanov

 

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, σε εργοστάσια και πολυκατοικίες.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

 

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν – εκ των οποίων μια 12χρονη, ενώ 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σχετικά με την 12χρονη, βρέθηκε νεκρή στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.

Καπνός και φλόγες στο Κίεβο από τις ρωσικές επιθέσειςΚαπνός και φλόγες στο Κίεβο από τις ρωσικές επιθέσεις / REUTERS / Vladyslav Sodel

Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της.

«Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου – προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έπειτα πρόσθεσε: «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».

Η στιγμή που η ουκρανική αεράμυνα προσπαθεί να αναχαιτίσει ρωσικό drone πάνω από το ΚίεβοΗ στιγμή που η ουκρανική αεράμυνα προσπαθεί να αναχαιτίσει ρωσικό drone πάνω από το Κίεβο / REUTERS / Vladyslav Sodel

«Χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους» λέει η Μόσχα

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία κάνει το «άσπρο μαύρο» και υποστηρίζει πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια νυχτερινών βομβαρδισμών.

«Χθες το βράδυ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς από αέρα και θάλασσα και με drones εναντίον επιχειρήσεων του στρατιωτικό-βιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται προς συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, όπως και υποδομές στρατιωτικών αεροδρομίων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι: «Προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους ότι είναι πολύ γενναίος στρατιώτης»
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι «οι αξιωματούχοι της ρωσικής κυβέρνησης πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκονται τα καταφύγια γιατί θα χρειαστούν αν συνεχιστεί ο πόλεμος»
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Άνδρας «μπούκαρε» σε σπίτι στην Ινδία και αποκεφάλισε με φτυάρι ένα 5χρονο μπροστά στην μητέρα του
Τον άνδρα ξυλοκόπησαν οι χωρικοί που έφτασαν στο σπίτι μετά τα ουρλιαχτά της μητέρας και εκείνος αργότερα υπέκυψε στα τραύματα αφήνοντας την τελευταία του πνοή στον δρόμο προς το νοσοκομείο
Το 5χρονο αγόρι στην Ινδία
Πάνω από 500 drones και 40 πυραύλους εκτόξευσε η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στην Ουκρανία - Ανάμεσα στους 4 νεκρούς, μία 12χρονη
67 άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά, ανάμεσά τους και παιδιά - Καταστράφηκαν πολυκατοικίες, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια
Πολυκατοικίες
19
Newsit logo
Newsit logo