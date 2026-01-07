Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο για να συνοδεύσει άδειο τάνκερ που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ ανοιχτά της Βενεζουέλας

Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο παλιό δεξαμενόπλοιο, το Bella 1, το οποίο προσπαθεί να αποφύγει την σύλληψή του από τις αρχές των ΗΠΑ για πάνω από δυο εβδομάδες, αρχικά ανοικτά της Βενεζουέλας, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αμερικανό αξιωματούχο.

Η υπόθεση προκαλεί ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος. Κατά το δημοσίευμα της Wall Street Journal πρόκειται για ένα άδειο και σκουριασμένο δεξαμενόπλοιο πετρελαίου, το οποίο έγινε το νέο επίκεντρο νέας έντασης για τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Το δεξαμενόπλοιο, που παλαιότερα έφερε το όνομα Bella 1, προσπαθούσε για περισσότερες από δύο εβδομάδες να αποφύγει τον αμερικανικό αποκλεισμό δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο υπό κυρώσεις κοντά στη Βενεζουέλα. Το πλοίο δεν κατάφερε να φορτώσει πετρέλαιο και παραμένει άδειο, ωστόσο η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ το καταδιώκει στον Ατλαντικό στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά του παγκόσμιου «σκιώδους στόλου» που μεταφέρει παράνομο πετρέλαιο, μεταξύ άλλων και ρωσικής προέλευσης.

Τον Δεκέμβριο, το πλήρωμα του πλοίου απέτρεψε απόπειρα επιβίβασης από τις αμερικανικές αρχές και κατευθύνθηκε προς τον Ατλαντικό. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το πλήρωμα ζωγράφισε πρόχειρα μια ρωσική σημαία στο πλάι του πλοίου, το μετονόμασε σε Marinera και άλλαξε τη νηολόγησή του εν πλω σε ρωσική.

Σύμφωνα με ειδικούς, η Μόσχα ανησυχεί για τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ και προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση, επιτρέποντας τη ρωσική νηολόγηση του πλοίου χωρίς επιθεώρηση. Η Ρωσία φέρεται να ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ συνεχίζει να παρακολουθεί το πλοίο στον ανατολικό Ατλαντικό, περίπου 300 μίλια νότια της Ισλανδίας, με πορεία προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κατασχέσει δύο μεγάλα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν παράνομο πετρέλαιο και αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις.