Η Ρωσία κήρυξε την Deutsche Welle «ανεπιθύμητο οργανισμό» αφού την είχε χαρακτηρίσει «ξένο πράκτορα»

Ακόμα ένα ευρωπαϊκό μέσο ενημέρωσης τέθηκε σε απαγόρευση στη Ρωσία, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτή την φορά τα ρωσικά «πυρά» έβαλαν στο στόχαστρο τον ραδιοτηλεοπτικό γερμανικό φορέα Deutsche Welle.

Ειδικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα (16.12.2025) ότι ταξινόμησε την Deutsche Welle ως ανεπιθύμητο οργανισμό, ως συνέχεια σχετικής απόφασης της ρωσικής εισαγγελίας που δημοσιοποιήθηκε προχθές Κυριακή (14.12.2025).

Υπενθυμίζεται ότι η ρωσική κάτω βουλή είχε καλέσει την εισαγγελία να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση, ήδη από τον Αύγουστο του 2024.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση της Κυριακής, η γενική διευθύντρια της Deutsche Welle, Μπάρμπαρα Μάσινγκ δήλωσε πως «η ρωσική στάση δεν θα μας αποθαρρύνει».

Η Μόσχα χαρακτηρίζει τακτικά «ανεπιθύμητες» οντότητες που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την εθνική της ασφάλεια, πράγμα που σημαίνει ότι οι Ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με αυτές ή τις χρηματοδοτούν αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Η Deutsche Welle είχε ήδη από το 2022 χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» στη Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποιούνται ΜΜΕ και οργανισμοί που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση.

Παλαιότερα, είχε απαγορευτεί στην Deutsche Welle να μεταδίδει ειδήσεις, το στούντιο που είχε στη Μόσχα υποχρεώθηκε σε έξωση και είχε αποκλειστεί η πρόσβαση στην ιστοσελίδα dw.com από τη χώρα.

Μεταξύ των ΜΜΕ που ταξινομούνται ως «ανεπιθύμητοι οργανισμοί» βρίσκονται τα Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Reporters Without Borders και TV Rain.