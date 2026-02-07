Κόσμος

Η Ρωσία «σφυροκοπά» την Ουκρανία με βομβαρδισμούς στο ενεργειακό της δίκτυο – Εκτεταμένες οι διακοπές ρεύματος

Οι θερμοκρασίες στην Ουκρανία έπεσαν στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί και αναμένεται να υποχωρήσουν έως και τους -20 βαθμούς Κελσίου
Ουκρανοί κοιμούνται σε υπόγεια καταφύγια εν μέσω ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο
Ουκρανοί κοιμούνται σε υπόγεια καταφύγια εν μέσω ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο / REUTERS / Alina Smutko

Τους τελευταίους μήνες η Ρωσία πραγματοποιεί εκστρατεία πληγμάτων ακριβείας στην Ουκρανία, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν μείνει πολλές φορές στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση.

Έτσι, εκεμταλλευόμενη και την χρονική συγκυρία, η Ρωσία έχει προκαλέσει την χειρότερη ενεργειακή κρίση που βιώνει η Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, εν μέσω χειμώνα με πολικές θερμοκρασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν και σήμερα (07.02.2026) επίθεση μεγάλης κλίμακας εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου που προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα τη χώρας, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική εταιρία ηλεκτρισμού.

Ουκρανοί κοιμούνται σε υπόγεια καταφύγια εν μέσω ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο ΚίεβοΟυκρανοί κοιμούνται σε υπόγειο καταφύγιο στο Κίεβο / REUTERS / Alina Smutko

«Η Ρωσία πραγματοποιεί νέα μαζική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης. Λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τον εχθρό, έγιναν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης στις περισσότερες περιοχές», ανακοίνωσε η Ukrenergo μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι στο μήνυμά της γύρω στις 07:15 (ώρα Ελλάδας) η επίθεση ήταν σε εξέλιξη.

«Οι Ρώσοι εγκληματίες πραγματοποίησαν μια ακόμα μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η επίθεση συνεχίζεται», έγραψε ο Σμιχάλ σε ανάρτηση στο Telegram.

«Συνεργεία στις υπηρεσίες ενέργειας είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας» πρόσθεσε ο ίδιος.

Το πρωί, αναφέρθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης από τις αρχές στο Κίεβο, το οποίο έχει ήδη πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες.

Ουκρανοί κοιμούνται σε υπόγεια καταφύγια εν μέσω ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο ΚίεβοREUTERS / Alina Smutko

Οι θερμοκρασίες έπεσαν στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί και αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω το σαββατοκύριακο φθάνοντας έως και τους -20 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα (09.02.2026).

Εκρήξεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση αναφέρθηκαν και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Από την πλευρά της, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, όπως συμβαίνει συχνά στην περίπτωση ρωσικών βομβαρδισμών, με στόχο περιοχές στα σύνορα.

