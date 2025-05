Η Ρωσία «σφυροκοπά» την Ουκρανία: Μπαράζ βομβαρδισμών – 4 νεκροί και τραυματίες

Παρά τις ανταλλαγές κρατουμένων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία και τις ελπίδες ότι μια εκτεταμένη διαπραγμάτευση για ειρήνη στην εμπόλεμη Ουκρανία ενδεχομένως να μην είναι μακριά, η Μόσχα συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων κατά του Κιέβου.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Χμελνίτσκι, πόλης της δυτικής Ουκρανίας, ανακοίνωσαν οι αρχές, έπειτα από τη νέα μαζική αεροπορική επίθεση της Ρωσίας.

«Την περασμένη νύκτα, η περιφέρεια του Χμελνίτσκι έγινε στόχος εχθρικών πληγμάτων εκ μέρους της Ρωσίας (…) Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυστυχώς σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο Σεργκίι Τιούριν, υπαρχηγός της στρατιωτικής διοίκησης της εν λόγω περιφέρειας, κάνοντας επίσης λόγο για 5 τραυματίες, η κατάσταση του ενός από τους οποίους είναι σοβαρή.

Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ ανέφερε πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τρεις τοποθεσίες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Στην πλατφόρμα Telegram δημοσιεύτηκαν βίντεο – η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί – που φέρονται να δείχνουν πυρκαγιά εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στο λιμάνι της Οδησσού (νότια).

Αεροπορικές επιδρομές αναφέρθηκαν επίσης στις περιφέρειες Μικολάιβ και Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας.

Kyiv. 2:37 a.m.

The second night of terror.

Russia’s Shaheds are flying just outside, so low you can hear the buzz, followed by machine gun fire.



We’re back in shelters and corridors. No one is sleeping.



At the same minutes cruise missiles are coming in.



Emboldened, Russia… pic.twitter.com/1dxRXIp45e