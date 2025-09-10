Η Ρωσία τεστάρει τη Δύση μετά την εισβολή drones στην Πολωνία – Ανησυχία σε όλη την Ευρώπη

Η Ρωσία του Πούτιν όπως και κάθε αναθεωρητική δύναμη έχει αποδείξει ότι δεν έχει καμία αναστολή και αυτό φάνηκε περίτρανα από την εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Σύμφωνα με το BBC η Ρωσία δεν κάνει τίποτε άλλο από το να δοκιμάζει τη Δύση, παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μιας χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ όχι απλά για να περάσουν στην Ουκρανία, αλλά φτάνοντας βαθιά μέσα στην καρδιά της Πολωνίας αναγκάζοντας ακόμα και το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας να κλείσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας καταρρίφθηκαν, με αυτή την εξέλιξη ωστόσο να κάνει ακόμα πιο επικίνδυνες τις εξελίξεις στην περιοχή. Οι Πολωνοί μάλιστα χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή της Ρωσίας ως πράξη επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ είναι σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ με την ένταση στην περιοχή να κλιμακώνεται. Ο στρατός της Πολωνίας σε ανακοίνωσή του ευχαρίστησε την Πολεμική Αεροπορία του ΝΑΤΟ και την Ολλανδία για την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F35 για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη χώρα.

Τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης με ραντάρ έχουν επιστρέψει στις τυπικές επιχειρησιακές δραστηριότητες, πρόσθεσε η ανακοίνωση στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την πρώτη άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ με ρωσικά στρατιωτικά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

BREAKING: Polish F-16 and Dutch F-35 fighter jets flying over eastern Poland to shoot down a swarm of Russian suicide drones



WHAT THE HELL IS PUTIN THINKING? pic.twitter.com/TxokEntVjn — Drew Pavlou (@DrewPavlou) September 10, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί από την έναρξη της σύγκρουσης. Αλλά τα προηγούμενα περιστατικά αφορούσαν κυρίως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τον πολωνικό εναέριο χώρο προσπαθώντας να φτάσουν στην Ουκρανία.

Οκτώ drones μπήκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελενσκι επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον οκτώ ρωσικά drones στόχευσαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας έγινε στη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν συνολικά περίπου 415 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από 40 πυραύλους.

«Σήμερα υπήρξε ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης – Ρωσοϊρανικά «shaheds» επιχειρούσαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν μόνο ένα «shaheds» που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ατύχημα, αλλά τουλάχιστον οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιθετικής δράσης που στόχευαν την Πολωνία» έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Rescuers are now working in Volochysk, Khmelnytskyi region, where the Russians struck an ordinary sewing workshop with a missile. As of now, three people are reported injured. This is just one of the sites of today’s massive Russian attack: about 415 drones of various types and… pic.twitter.com/FdC880IDwn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις για την αναχαίτιση «εχθρικών» drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, μια «πρωτοφανής», όπως τη χαρακτήρισε η Βαρσοβία, «πράξη επίθεσης».

«Οι επιχειρήσεις της πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας και των συμμάχων της που σχετίζονταν με τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου ολοκληρώθηκαν», ανακοίνωσε στο Χ η διοίκηση του πολωνικού στρατού. Παράλληλα ευχαρίστησε τους συμμάχους της χώρας στο ΝΑΤΟ, και κυρίως τις ολλανδικές δυνάμεις, για «την υποστήριξή τους».

UPDATE: Polish skies are now roaring with fighter jets as Russian drones violate NATO airspace.



This is what Trump’s weakness on Putin brought us, Europe scrambling to defend itself while MAGA still calls it “peace through strength.”



Poland didn’t get the memo. They got… pic.twitter.com/D02TDjmoXt — Brian Allen (@allenanalysis) September 10, 2025

«Έχοντας κατά νου την ασφάλεια των πολιτών, σας προτρέπουμε σε περίπτωση που παρατηρήσετε ένα άγνωστο αντικείμενο ή τα συντρίμμια του, να μην το πλησιάσετε, το αγγίξετε ή το μετακινήσετε. Τέτοια στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή και να περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Θραύσματα από drones εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Από την άλλη η πολωνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα κατεστραμμένο drone στην Τσόσνουκα, ένα χωριό στην ανατολική Πολωνία, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, στις 5:40 π.μ. (4:40 BST).

Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6 — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

«Έχουμε ειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη», δημοσίευσε η αστυνομία της περιοχής του Λούμπλιν στο X.

ΝΑΤΟ: Δεν το αντιμετωπίζουμε ως επίθεση

Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει την εισβολή των drones σε πολωνικό έδαφος ως επίθεση, δήλωσε πηγή του ΝΑΤΟ στο Reuters και πρόσθεσε ότι οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν μια σκόπιμη εισβολή έξι έως δέκα ρωσικών drones.

«Ήταν η πρώτη φορά που αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν πιθανές απειλές σε συμμαχικό εναέριο χώρο», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αεράμυνας Patriot του ΝΑΤΟ στην περιοχή εντόπισαν τα drones με τα ραντάρ τους, αλλά δεν τα αντιμετώπισαν.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, ολλανδικά F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα που λειτουργούν από κοινού από το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στην επιχείρηση που διήρκεσε όλη τη νύχτα, σύμφωνα με την πηγή.

Άνοιξε ο εναέριος χώρος

Ο εναέριος χώρος πάνω από τον σημαντικότερο αεροπορικό κόμβο της Πολωνίας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Chopin, μόλις άνοιξε ξανά, σύμφωνα με μια ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στο X πριν από λίγο.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Chopin της Βαρσοβίας έχει ανοίξει ξανά», αναφέρει η ανάρτηση.

Το αεροδρόμιο άνοιξε, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν πτήσεις λόγω πολωνικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων εναντίον ύποπτων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

#Ważne – Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta.#Important – the airspace over Warsaw Chopin Airport has been reopened. pic.twitter.com/D4S4Uga6ol — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) September 10, 2025

Η Βαρσοβία σημείωσε ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας απείλησε την ασφάλεια των Πολωνών. «Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

«Πρόκειται για μια πράξη επιθετικότητας που αποτελεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», δήλωσε η διοίκηση επιχειρήσεων της Πολωνίας σε ανάρτησή της στο X.

Κίεβο: Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να δοκιμάζει τη Δύση

Το Κίεβο εκτίμησε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει «να δοκιμάζει τη Δύση» και θα το κάνει για όσο διάστημα δεν υπάρχει «μια ισχυρή απάντηση», αφού η Πολωνία κατήγγειλε ότι υπέστη «επίθεση» από τη Μόσχα καθώς ιπτάμενα αντικείμενα παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής εναντίον της Ουκρανίας.

«Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να εντείνει, να επεκτείνει τον πόλεμό του και να δοκιμάζει τη Δύση», σχολίασε στο Χ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια αδύναμη απάντηση σήμερα απλώς θα προκαλέσει περισσότερο τη Ρωσία και τότε ρωσικοί πύραυλοι και drones θα πετάξουν ακόμη πιο μακριά στην Ευρώπη».

Όπως εκτίμησε ο Σίμπιχα, η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι οι γειτονικές χώρες της Ουκρανίας πρέπει να μπορούν να κινητοποιούν τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτουν για «να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους στον ουκρανικό εναέριο χώρο».

«Η αίσθηση ατιμωρησίας του Πούτιν δεν σταματά να μεγαλώνει διότι δεν έχει τιμωρηθεί όπως θα έπρεπε για τα προηγούμενα εγκλήματά του», τόνισε ο Σίμπιχα.

Κάγια Κάλας: Εσκεμμένη η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας

Η «παραβίαση» από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, μοιάζει να ήταν «εσκεμμένη», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Την περασμένη νύχτα στην Πολωνία, παρακολουθήσαμε την πιο σοβαρή παραβίαση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος και οι ενδείξεις είναι πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια, όχι τυχαία», είπε στο X.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας κλιμακώνεται, δεν τελειώνει. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος για τη Μόσχα, να ενισχύσουμε την υποστήριξη για την Ουκρανία και να επενδύσουμε στην άμυνα της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως η αμυντική γραμμή Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει ένα τείχος για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη” κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της, μετά την κατάρριψη από την Πολωνία μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ανατολική Ουκρανία.

«Γι’ άλλη μια φορά η Ρωσία δοκιμάζει τα κράτη στα σύνορα, την ΕΕ & το ΝΑΤΟ», έγραψε ο Κουμπίλιους σε ανάρτηση στο X. «Θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη μέλη, τις συνοριακές χώρες και την Ουκρανία. Η Ρωσία πρέπει να σταματηθεί».

Απειλή για όλη την Ευρώπη

Δεν έκρυψαν την ανησυχία τους πολλά μέλη του ΝΑΤΟ μετά τις εξελίξεις στην Πολωνία. Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι οι παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία ήταν «απαράδεκτες».

«Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.»

«Η Πολωνία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εναέριο χώρο της. Παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην Πολωνία, ως σύμμαχο του ΝΑΤΟ και μέλος της ΕΕ. Η Σουηδία και η Πολωνία είναι ενωμένες στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς δημοσίευσε στο X εκφράζοντας την «πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη» του προς την Πολωνία και τους συμμάχους της.

Είπε ότι «η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία μας επηρεάζει άμεσα και πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, χαρακτήρισε επίσης την κίνηση της Ρωσίας «βαθιά ανησυχητική και εντελώς απαράδεκτη», επιβεβαιώνοντας την «σταθερή υποστήριξη της Νορβηγίας προς τη σύμμαχό μας Πολωνία και την κοινή μας δέσμευση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο CNN ότι έχει ενημερωθεί για τον εντοπισμό ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την Πολωνία.

«Ναι», είπε όταν ρωτήθηκε από το CNN αν είχε λάβει ενημέρωση, καθώς έφευγε από δείπνο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη το βράδυ.