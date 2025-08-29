Η Ρωσία βύθισε με μη επανδρωμένο σκάφος «καμικάζι» ένα πολεμικό πλοίο της Ουκρανίας – Η στιγμή της επίθεσης

Ένα σημαντικό πλήγμα για τις ουκρανικές δυνάμεις πέτυχε η Ρωσία, καθώς ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (28.08.2025) ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας (USV) σε ένα πολεμικό πλοίο του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρωσία, το «Simferopol» επιχειρούσε στις εκβολές του ποταμού Δούναβη, όταν ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας εξοπλισμένο με εκρηκτικά χτύπησε το ουκρανικό πλοίο προκαλώντας τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη χρήση USV από τη Μόσχα, ενώ η Ουκρανία έχει ήδη χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ναυτικά drones για να πλήξει μονάδες του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

An unmanned suicide boat of the Black Sea Fleet, which took part in the “July Storm” exercises a month ago, sending the Ukrainian Navy reconnaissance ship “Simferopol” to the bottom at the mouth of the Danube. pic.twitter.com/JupWdOiDNe — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 28, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Ναυτικού, Ντμίτρο Πλετεντσούκ, επιβεβαίωσε ότι το πλοίο συλλογής πληροφοριών «Simferopol» χτυπήθηκε στο δέλτα του Δούναβη στην περιοχή της Οδησσού, από ένα ρωσικό USV, στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ναύτες.

BREAKING:



Russian one-way attack USV has sunk the Ukrainian intelligence gathering ship (AGI) UNS Simferopol at the mouth of the Danube, just metres from Romanian territorial waters. At least 2 sailors killed, several missing or injured.



First successful Russian USV… pic.twitter.com/QEv2L9kZRG — Navy Lookout (@NavyLookout) August 29, 2025

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι το ουκρανικό πλοίο βυθίστηκε και δημοσίευσε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης. Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε πως δεκάδες ναύτες έχουν τραυματιστεί και κάποιοι αγνοούνται.

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας πραγματοποίησαν επίθεση με drone σε ρωσική κορβέτα κλάσης Buyan-M στη Θάλασσα του Αζόφ.