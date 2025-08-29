Κόσμος

Η Ρωσία βύθισε με μη επανδρωμένο σκάφος «καμικάζι» ένα πολεμικό πλοίο της Ουκρανίας – Η στιγμή της επίθεσης

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε πως δεκάδες ναύτες έχουν τραυματιστεί και κάποιοι αγνοούνται
Η έκρηξη στο ουκρανικό πλοίο «»Simferopol»
Η έκρηξη στο ουκρανικό πλοίο «»Simferopol» / Πλάνα από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας

Ένα σημαντικό πλήγμα για τις ουκρανικές δυνάμεις πέτυχε η Ρωσία, καθώς ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (28.08.2025) ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας (USV) σε ένα πολεμικό πλοίο του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρωσία, το «Simferopol» επιχειρούσε στις εκβολές του ποταμού Δούναβη, όταν ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας εξοπλισμένο με εκρηκτικά χτύπησε το ουκρανικό πλοίο προκαλώντας τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη χρήση USV από τη Μόσχα, ενώ η Ουκρανία έχει ήδη χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ναυτικά drones για να πλήξει μονάδες του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Ναυτικού, Ντμίτρο Πλετεντσούκ, επιβεβαίωσε ότι το πλοίο συλλογής πληροφοριών «Simferopol» χτυπήθηκε στο δέλτα του Δούναβη στην περιοχή της Οδησσού, από ένα ρωσικό USV, στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ναύτες.

 

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι το ουκρανικό πλοίο βυθίστηκε και δημοσίευσε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης. Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε πως δεκάδες ναύτες έχουν τραυματιστεί και κάποιοι αγνοούνται.

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας πραγματοποίησαν επίθεση με drone σε ρωσική κορβέτα κλάσης Buyan-M στη Θάλασσα του Αζόφ.

