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Ολλανδία: Σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταμ – 15 τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης - Κλειστή η γέφυρα
Σύγκρουση τραμς στο Ρότερνταμ
Σύγκρουση τραμς στο Ρότερνταμ
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Δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, από τη σύγκρουση δύο τραμ στη γέφυρα Erasmus στο Ρότερνταμ, την Τετάρτη 22.07.2026.

Πλάνα από μια κάμερα web στη βόρεια πλευρά της γέφυρας Erasmus στο Ρότερνταμ δείχνουν ένα τραμ ακίνητο, περιμένοντας μπροστά από τη γέφυρα, η οποία είναι ανοιχτή εκείνη τη στιγμή. Ένα άλλο τραμ μπαίνει στο πίσω μέρος της με αποτέλεσμα να συγκρουστούν κατά μέτωπο.

Στη συνέχεια, πολλά ασθενοφόρα, η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία φτάνουν στο σημείο.

Η γέφυρα έχει κλείσει.

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