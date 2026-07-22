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Η FIFA «έσβησε» τον Τραμπ από τη φωτογραφία των πρωταθλητών με το τρόπαιο του Μουντιάλ και το X τον έκανε meme

Χρήστες των social media άρχισαν να δημιουργούν χιουμοριστικά μοντάζ, τοποθετώντας τον Ντόναλντ Τραμπ... παντού
Τραμπ και Ινφαντίνο στην τελετή απονομής στον τελικό του Μουντιάλ
Τραμπ και Ινφαντίνο στην τελετή απονομής στον τελικό του Μουντιάλ / REUTERS / Hannah Mckay
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Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ και, κατά την απονομή του τροπαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε – όπως ήταν αναμενόμενο – στη σκηνή για την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία των πρωταθλητών.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απομάκρυνε τον Ντόναλντ Τραμπ ευγενικά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως το στιγμιότυπο είχε ήδη καταγραφεί, με τους δύο άνδρες να εμφανίζονται δίπλα στους Ισπανούς ποδοσφαιριστές που κατέκτησαν το Μουντιάλ. 

Λίγες ώρες μετά, ο επίσημος λογαριασμός της FIFA στο X δημοσίευσε τη φωτογραφία της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Αυτή τη φορά, όμως, ούτε ο Τραμπ ούτε ο Ινφαντίνο εμφανίζονταν στο κάδρο, γεγονός που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα social media. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η εικόνα υπέστη ψηφιακή επεξεργασία ή αν πρόκειται απλώς για διαφορετική λήψη, η οποία τραβήχτηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρόεδρος της FIFA είχαν αποχωρήσει από την εξέδρα.

Το περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral. Χρήστες των social media άρχισαν να δημιουργούν χιουμοριστικά μοντάζ, τοποθετώντας τον Ντόναλντ Τραμπ σε εμβληματικές εικόνες, όπως στον Μυστικό Δείπνο, δίπλα στη βρετανική βασιλική οικογένεια, στον πίνακα της Μόνα Λίζα, ακόμη και στην κορυφή του Έβερεστ.

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά tweets:

 

 

 

 

 

 

 

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