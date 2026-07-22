Οι Χούθι κλιμακώνουν στην Ερυθρά Θάλασσα: Σε αυξημένη επιφυλακή η επιχείρηση «Ασπίδες» – Συστάσεις προς εμπορικά πλοία να αποφεύγουν την περιοχή

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», καθώς οι νέες απειλές των Χούθι εντείνουν εκ νέου την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν.

Η ανακοίνωση των φιλοϊρανών ανταρτών για επιβολή «θαλάσσιου εμπάργκο» στη Σαουδική Αραβία θεωρείται από το στρατηγείο της επιχείρησης στη Λάρισα σημαντική κλιμάκωση, καθώς διευρύνει το φάσμα των πιθανών στόχων και αυξάνει τον κίνδυνο νέων επιθέσεων σε μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της επιχείρησης, η απειλή από αντιπλοϊκούς πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) και μικρά ταχύπλοα παραμένει ενεργή.

Το νέο μήνυμα των Χούθι

Η ανακοίνωση της 20ής Ιουλίου για επιβολή «θαλάσσιου εμπάργκο» στο Ριάντ εκλαμβάνεται ως μέσο πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης προς τη Σαουδική Αραβία.

Στα αιτήματα των Χούθι περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, η καταβολή μισθών, η λήψη ανθρωπιστικών μέτρων και η ανταλλαγή κρατουμένων.

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Αρχικά, το εύρος του εμπάργκο παρέμενε ασαφές. Ωστόσο, μεταγενέστερη οδηγία του Κέντρου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι κατέστησε σαφές ότι η απαγόρευση αφορά πλοία τα οποία φορτώνουν ή εκφορτώνουν εμπορεύματα σε οποιοδήποτε σαουδαραβικό λιμάνι.

Η στόχευση, συνεπώς, δεν φαίνεται να περιορίζεται στη σημαία ή στην ιδιοκτησία των πλοίων, αλλά επεκτείνεται σε κάθε εμπορική δραστηριότητα που συνδέεται με τη Σαουδική Αραβία.

Αναθεώρηση του επιπέδου απειλής

Στο στρατηγείο της επιχείρησης εκτιμούν ότι αντίστοιχες ανακοινώσεις των Χούθι στο παρελθόν αποτέλεσαν προάγγελο επιθετικών ενεργειών.

Για τον λόγο αυτόν, το επίπεδο απειλής αναθεωρήθηκε σε μεσαίο για τη βόρεια και τη νότια Ερυθρά Θάλασσα, τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τον Κόλπο του Αντεν.

Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, τη χρήση αντιπλοϊκών πυραύλων, drones, μη επανδρωμένων σκαφών και μικρών ταχύπλοων επιθετικών μέσων.

Οι συστάσεις προς τα εμπορικά πλοία

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση συστήνει στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με ισραηλινά, αμερικανικά ή σαουδαραβικά συμφέροντα να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν έως ότου αποκλιμακωθεί η απειλή.

Για όσα πλοία είναι αναγκασμένα να κινηθούν στην περιοχή, συνιστώνται αυξημένη επιτήρηση, συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση ασφαλείας και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες ναυτικές αρχές.

Την ίδια ώρα, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει τις αποστολές παρακολούθησης και προστασίας εμπορικών πλοίων, με στόχο τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.