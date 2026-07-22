Τραγωδία στην Ιταλία: 9χρονη πνίγηκε στη λίμνη Κόμο, κολυμπούσε με τα ξαδέρφια της όταν παρασύρθηκε από ρεύμα

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση μίας 9χρονης στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία αφού η σορός της βρέθηκε μέσα στα νερά όπου είχε πάει να κολυμπήσει.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (21/7/2026) στην περιοχή των «Giardini a lago» μπροστά από τον Ναό του Βόλτα, καθώς χάθηκαν τα ίχνη της 9χρονης, η οποία βούτηξε στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν τη σορό του παιδιού και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

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Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης η 9χρονη εξαφανίστηκε γύρω στις 15:00. Η ανήλικη φέρεται να κολυμπούσε με κάποια ξαδέρφια της στη λίμνη, όταν ξαφνικά παρασύρθηκε από το ρεύμα.

Η οικογένεια είχε φτάσει στην Ιταλία από το Μαρόκο για διακοπές σε συγγενείς, οι οποίοι κατοικούν εδώ και χρόνια στην επαρχία της Μόντσα. Εκεί η οικογένεια είχε συναντήσει θείους και ξαδέλφια πριν μετακινηθεί προς τη λίμνη.

Η μικρή βρισκόταν λίγα μέτρα από την ακτή, που κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες ξένους λουόμενους, παρά την απαγόρευση που επισημαίνεται από πολλές πινακίδες. Ούτε τα ξαδέλφια της που έπαιζαν μαζί της στο νερό ούτε οι ενήλικες που στέκονταν στην ακτή πρόσεξαν εγκαίρως τι είχε συμβεί.

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#Como, intervento dei #vigilidelfuoco nel primo bacino del lago, zona Tempio Voltiano: in corso le ricerche di una bambina di 10 anni. Impegnati soccorritori fluviali e sommozzatori [#21luglio 18:15] pic.twitter.com/d24oy3Yivm — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 21, 2026

Ο βυθός, σε εκείνο το σημείο, έχει ομαλή κλίση για μερικά μέτρα, ωστόσο στη συνέχεια βαθαίνει απότομα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που, σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere della Sera», έχουν καταγραφεί πνιγμοί στο παρελθόν.

Dramma a Como, bambina di 9 anni fa il bagno nel lago e non riemerge VIDEO #ANSA pic.twitter.com/JtLUyvnHQW — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 21, 2026

Οι γονείς του κοριτσιού ειδοποίησαν τις ιταλικές Αρχές για την εξαφάνιση της κόρης τους και αμέσως οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού. Στις έρευνες για τον εντοπισμό της συμμετείχαν σκάφη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, δύτες και δύο ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή είχαν σπεύσει και ασθενοφόρα.

Η επιχείρηση κράτησε πολλές ώρες και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν και ανασύρθηκε η σορός.