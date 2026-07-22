Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τραγωδία στην Ιταλία: 9χρονη πνίγηκε στη λίμνη Κόμο, κολυμπούσε με τα ξαδέρφια της όταν παρασύρθηκε από ρεύμα

Η μικρή βρισκόταν λίγα μέτρα από την ακτή, που κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες ξένους λουόμενους, παρά την απαγόρευση που επισημαίνεται από πολλές πινακίδες
λίμνη κόμο
Οι έρευνες στη λίμνη Κόμο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση μίας 9χρονης στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία αφού η σορός της βρέθηκε μέσα στα νερά όπου είχε πάει να κολυμπήσει.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (21/7/2026) στην περιοχή των «Giardini a lago» μπροστά από τον Ναό του Βόλτα, καθώς χάθηκαν τα ίχνη της 9χρονης, η οποία βούτηξε στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν τη σορό του παιδιού και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης η 9χρονη εξαφανίστηκε γύρω στις 15:00. Η ανήλικη φέρεται να κολυμπούσε με κάποια ξαδέρφια της στη λίμνη, όταν ξαφνικά παρασύρθηκε από το ρεύμα.

Η οικογένεια είχε φτάσει στην Ιταλία από το Μαρόκο για διακοπές σε συγγενείς, οι οποίοι κατοικούν εδώ και χρόνια στην επαρχία της Μόντσα. Εκεί η οικογένεια είχε συναντήσει θείους και ξαδέλφια πριν μετακινηθεί προς τη λίμνη.

Η μικρή βρισκόταν λίγα μέτρα από την ακτή, που κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες ξένους λουόμενους, παρά την απαγόρευση που επισημαίνεται από πολλές πινακίδες. Ούτε τα ξαδέλφια της που έπαιζαν μαζί της στο νερό ούτε οι ενήλικες που στέκονταν στην ακτή πρόσεξαν εγκαίρως τι είχε συμβεί.

Ο βυθός, σε εκείνο το σημείο, έχει ομαλή κλίση για μερικά μέτρα, ωστόσο στη συνέχεια βαθαίνει απότομα. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που, σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere della Sera», έχουν καταγραφεί πνιγμοί στο παρελθόν.

Οι γονείς του κοριτσιού ειδοποίησαν τις ιταλικές Αρχές για την εξαφάνιση της κόρης τους και αμέσως οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού. Στις έρευνες για τον εντοπισμό της συμμετείχαν σκάφη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, δύτες και δύο ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή είχαν σπεύσει και ασθενοφόρα.

Η επιχείρηση κράτησε πολλές ώρες και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν και ανασύρθηκε η σορός. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
100
100
94
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι Χούθι κλιμακώνουν στην Ερυθρά Θάλασσα: Σε αυξημένη επιφυλακή η επιχείρηση «Ασπίδες» – Συστάσεις προς εμπορικά πλοία να αποφεύγουν την περιοχή
Αναθεώρηση του επιπέδου απειλής - Συνεχίζονται οι αποστολές παρακολούθησης και προστασίας - Στην περιοχή πλέουν η φρεγάτα «ΨΑΡΑ» και η ιταλική «Carlo Bergamini»
Επίθεση Χούθι σε δεξαμενόπλοιο
New York Post: O Τραμπ θέλει τον Τζιάνι Ινφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ στη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες
Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει σεβασμού από όλους σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζει ότι έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά»
Τραμπ - Ινφαντίνο
Newsit logo
Newsit logo