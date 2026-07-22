Τριπλή δολοφονία στη Μινεσότα: Τους εκτέλεσε γιατί δεν του ακύρωναν το συμβόλαιο του γκαράζ

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η τριπλή δολοφονία σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Σεντ Πολ της Μινεσότα των ΗΠΑ, όπου ένας 30χρονος κατηγορείται ότι εκτέλεσε τρεις εργαζόμενους έπειτα από διαφωνία σχετικά με την ακύρωση του συμβολαίου για το γκαράζ.

Ο Τσεγκάαμπ Μπινέσου, με καταγωγή από την Αιθιοπία, φέρεται να σκότωσε τη 25χρονη Νάνσι Φουέντες Ζαμπράνο, τη 56χρονη Ντίνα Σίλκοξ και τον 43χρονο Άνταμ Γουίλγουερντινγκ, σύμφωνα με τις Αρχές. Ο 30χρονος επιθυμούσε να ακυρώσει το συμβόλαιο της θέσης στο γκαράζ, για το οποίο πλήρωνε 65 δολάρια τον μήνα, καθώς σχεδίαζε να καταταγεί στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

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Όταν επικοινώνησε με το γραφείο διαχείρισης, ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να το κάνει γιατί είχε μόλις ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, λίγο μετά το τηλεφώνημα ενημέρωσε ότι θα πήγαινε στο γραφείο μισθώσεων και, όταν έφτασε εκεί, άνοιξε πυρ εναντίον των εργαζομένων.

«Πήγε στο γραφείο λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία και εκτέλεσε τρεις υπαλλήλους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία.

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Οι εισαγγελικές Αρχές αναφέρουν ότι ο Μπινέσου πυροβόλησε έξι φορές τον διευθυντή του συγκροτήματος, Άνταμ Γουίλγουερντινγκ και άλλες έξι τη βοηθό διευθύντρια Ντίνα Σίλκοξ.

Η Σίλκοξ φέρεται να φώναζε «Όχι, όχι!» όταν είδε τον συνάδελφό της να πέφτει από τα πυρά, πριν δεχθεί και η ίδια διαδοχικούς πυροβολισμούς.

Η τρίτη εργαζόμενη, η Νάνσι Φουέντες Ζαμπράνο, προσπάθησε να διαφύγει από παράθυρο στο πίσω μέρος του γραφείου, όμως πυροβολήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 21 κάλυκες στον χώρο.

Ο δράστης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στη Βιρτζίνια της Μινεσότα, περίπου 320 χιλιόμετρα από το σημείο της επίθεσης, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο ενός από τα θύματα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, είχε προηγουμένως τηλεφωνήσει στον συγκάτοικό του και του ομολόγησε ότι, ύστερα από έντονη λογομαχία με τη διαχείριση του συγκροτήματος, σκότωσε τρεις ανθρώπους. Ο συγκάτοικος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Κατά την ανάκριση, ο Μπινέσου φέρεται να δήλωσε ότι «μισεί το αμερικανικό σύστημα», υποστηρίζοντας ότι επί επτά χρόνια προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να φέρει στις ΗΠΑ τη σύζυγο και τα παιδιά του από την Αιθιοπία.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τρεις ανθρωποκτονίες δεύτερου βαθμού. Εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 40 ετών για κάθε μία από τις τρεις δολοφονίες.