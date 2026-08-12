Η σημερινή έκλειψη δεν θα «σβήσει» τη βαρύτητα της Γης για 7 δευτερόλεπτα

Σήμερα, 12 Αυγούστου 2026, η Σελήνη περνά ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, δημιουργώντας μια ολική ηλιακή έκλειψη που θα διασχίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη βόρεια Ρωσία, τον Ατλαντικό, την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Σε πολλές ακόμη περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου η έκλειψη θα είναι μερική.

Και κάπου ανάμεσα στις πραγματικές πληροφορίες για το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, στα social media βρήκε χώρο και μια από τις πιο παράξενες θεωρίες συνωμοσίας των τελευταίων μηνών: ότι σήμερα η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα.

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Το σενάριο θέλει ανθρώπους και ζώα να αρχίζουν να αιωρούνται, να ανεβαίνουν έως και 15-20 μέτρα και, όταν η βαρύτητα επιστρέψει, να πέφτουν ξανά στο έδαφος. Οι υποτιθέμενοι νεκροί υπολογίζονται σε 40 έως 60 εκατομμύρια.

Η «απόδειξη»; Ένα δήθεν απόρρητο έγγραφο της NASA, με την ονομασία Project Anchor, που φέρεται να είχε διαρρεύσει το 2024 και να προέβλεπε το γεγονός.

Δεν υπάρχει όμως καμία επιστημονική ένδειξη ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί.

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Πώς στήθηκε η θεωρία

Το IFLScience, σε ανάλυση του θέματος, επισημαίνει πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε ο συγκεκριμένος ισχυρισμός.

Ένα βίντεο σε TikTok και Instagram υποστήριζε ότι «η NASA γνωρίζει» πως στις 12 Αυγούστου η Γη θα μείνει χωρίς βαρύτητα και ότι οι αρχές προετοιμάζονται χωρίς να αποκαλύπτουν τον λόγο.

Το βίντεο είχε συγκεντρώσει σχεδόν 62.000 likes και 268.000 κοινοποιήσεις στο Instagram.

Η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία. Μια ολική έκλειψη είναι από εκείνα τα σπάνια ουράνια φαινόμενα που εδώ και αιώνες συνδέονται με προφητείες, καταστροφές και το τέλος του κόσμου.

Στη σύγχρονη εκδοχή, το ίδιο μοτίβο μεταφέρθηκε στα social media, όπου ένα πραγματικό αστρονομικό γεγονός έγινε το σκηνικό για μια ανύπαρκτη απειλή.

Ακόμη και το «επτά» μοιάζει σχεδιασμένο για να κάνει την ιστορία πιο συγκεκριμένη: σύμφωνα με την ανάρτηση, τα πρώτα δύο δευτερόλεπτα θα ήταν αρκετά για να αρχίσει η αιώρηση, στα 3-4 δευτερόλεπτα οι άνθρωποι θα έφταναν σε ύψος 15-20 μέτρων και στο 7,3ο δευτερόλεπτο η βαρύτητα θα επέστρεφε.

Η βαρύτητα δεν είναι διακόπτης

Το βασικό πρόβλημα της θεωρίας είναι ότι η βαρύτητα δεν μπορεί να «κλείσει» για λίγα δευτερόλεπτα.

Η Γη έχει βαρυτικό πεδίο επειδή έχει μάζα. Για να εξαφανιστεί η δική της βαρύτητα, θα έπρεπε να υπάρξει μια δραματική μεταβολή στη μάζα του πλανήτη. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε να πάψει να υπάρχει ο πλανήτης όπως τον γνωρίζουμε.

Ούτε η έκλειψη μπορεί να προκαλέσει κάτι τέτοιο. Σήμερα η Σελήνη απλώς θα περάσει μπροστά από τον Ήλιο και θα ρίξει τη σκιά της σε συγκεκριμένη περιοχή της Γης. Η μάζα της Γης δεν αλλάζει και η βαρυτική της έλξη συνεχίζει κανονικά.

Οι μαύρες τρύπες μπήκαν για να δώσουν «επιστημονικό» άλλοθι

Η θεωρία προσπαθεί να αποκτήσει αξιοπιστία χρησιμοποιώντας πραγματικούς επιστημονικούς όρους. Μιλά για δύο μαύρες τρύπες και την «τομή» βαρυτικών κυμάτων, τα οποία υποτίθεται ότι θα προκαλέσουν το επτά δευτερολέπτων κενό βαρύτητας.

Τα βαρυτικά κύματα είναι πράγματι πραγματικά. Δεν λειτουργούν όμως ως διακόπτης της βαρύτητας.

Είναι εξαιρετικά ασθενείς κυματισμοί του χωροχρόνου, τόσο δύσκολο να ανιχνευθούν ώστε χρειάζονται εξαιρετικά ευαίσθητα όργανα και διεθνείς συνεργασίες όπως οι LIGO, Virgo και KAGRA. Και, όπως εξηγεί το IFLScience, τα σήματα από συγχωνεύσεις μαύρων τρυπών δεν αποτελούν ένα κοσμικό γεγονός που μπορεί να προβλεφθεί χρόνια πριν και να «προγραμματιστεί» για μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η πραγματική έκλειψη είναι αρκετή

Το ενδιαφέρον είναι ότι η σημερινή ημέρα δεν χρειάζεται καμία θεωρία συνωμοσίας για να είναι εντυπωσιακή.

Η NASA έχει καταγράψει την 12η Αυγούστου ως ημερομηνία ολικής ηλιακής έκλειψης και έχει οργανώσει επιστημονικές παρατηρήσεις κατά μήκος της ζώνης της ολικότητας, μεταξύ άλλων για τη μελέτη της ηλιακής και γήινης ατμόσφαιρας.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας, τελικά, δεν είναι κάποια υποτιθέμενη κοσμική απειλή αλλά ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται και διαδίδεται μια σύγχρονη θεωρία συνωμοσίας: παίρνει ένα πραγματικό γεγονός, προσθέτει ένα ανύπαρκτο έγγραφο, μερικούς επιστημονικούς όρους, έναν ακριβή αριθμό —«επτά δευτερόλεπτα»— και μια δραματική πρόβλεψη για εκατομμύρια θανάτους.

Και μετά αφήνει τους αλγόριθμους να κάνουν τη δουλειά.

Σήμερα θα έχουμε έκλειψη. Δεν θα έχουμε blackout βαρύτητας. Η Γη θα συνεχίσει να έχει τη μάζα της, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να πατούν στο έδαφος και το «Project Anchor» θα παραμείνει αυτό που είναι: ένας ανυπόστατος ισχυρισμός που έγινε viral επειδή βρήκε την τέλεια ημερομηνία.