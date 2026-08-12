Αντιμέτωπη με δεκάδες αγωγές η Meta στις ΗΠΑ – Την κατηγορούν για εθισμό ανηλίκων σε Instagram και Facebook

Στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες δικαστικές «μάχες» που έχουν δοθεί στις ΗΠΑ, για την επίδραση των κοινωνικών δικτύων στους ανήλικους, βρίσκεται από σήμερα Τετάρτη (12.08.2026) η Meta.

Ένας συνασπισμός πολιτειακών γενικών εισαγγελέων επιχειρεί να αποδείξει ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης ότι η Meta σχεδίασε το Instagram και το Facebook με τρόπο που ενθαρρύνει σκόπιμα την εθιστική χρήση από ανηλίκους.

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Προηγήθηκε η καταδίκη της Meta αυτόν τον χρόνο σε δύο ανάλογες υποθέσεις: στην υπόθεση της αγωγής εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού που κατατέθηκε από έφηβη από την Καλιφόρνια για ψυχική βλάβη και στην υπόθεση της αγωγής της πολιτείας του Νέου Μεξικού για «δημόσια όχληση».

«Αυτό μοιάζει με ό,τι συνέβη με την βιομηχανία των τσιγάρων στην δεκαετία του 1990», δηλώνει ο Vincent Joralemon, νομικός του Κέντρου Δικαίου και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Berkeley.

Όπως στην περίπτωση των αγωγών των πολιτειών που ανάγκασαν τις καπνοβιομηχανίες να καταβάλουν τεράστιες αποζημιώσεις εδώ και τρεις δεκαετίες και στην επιβολή περιορισμών επί της διαφήμισης προς τους ανηλίκους, στην περίπτωση της Meta στο εδώλιο κάθονται οι εμπορικές της πρακτικές στα κοινωνικά δίκτυα, εξηγεί.

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Οι γενικοί εισαγγελείς της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιού Τζέρσεϊ θα υποστηρίξουν την αγωγή κατά της Meta εξ ονόματος τριάντα περίπου αμερικανικών πολιτειών που έχουν ασκήσει αγωγές από το 2023.

Ζητούν δραστικές αλλαγές και την επιβολή περιορισμών στην λειτουργία του Instagram και του Facebook για τους ανήλικους και την επιβολή προστίμων ύψους 1.400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα ποσόν που πλησιάζει την χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της Meta.

Αν και αυτό το ποσόν είναι απίθανο να επιβληθεί, η ίδια η δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου που θα εκδικάσει την υπόθεση το χαρακτήρισε «παράλογο», ο βασικός κίνδυνος για την Meta προέρχεται από την προσβολή της υπόληψης του τεχνολογικού κολοσσού και από την υποχρέωση να προχωρήσει σε εις βάθος τροποποίηση των προϊόντων της, σύμφωνα με τον Vincent Joralemon.

Στην δίκη , η οποία επί της ουσίας της υπόθεσης θα ξεκινήσει την Τρίτη (18.08.2026), το σώμα των ενόρκων δεν θα έχει παρά συμβουλευτικό ρόλο. Η απόφαση ανήκει στην Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς, την δικαστή στην υπόθεση «Ίλον Μασκ εναντίον OpenAI». Και αυτή είναι που θα ορίσει τις ποινές και τα επανορθωτικά μέτρα. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ περιλαμβάνεται στις βεντέτες που θα παραστούν ως μάρτυρες στο δικαστήριο.

Η Meta αρνείται τις κατηγορίες και εμφανίζεται πεπεισμένη ότι τα στοιχεία θα δείξουν «την από μακρού δέσμευσή της υπέρ των νέων», όπως δήλωσε εκπρόσωπός της διαβεβαιώνοντας ότι «ακούει τους γονείς και συνεργάζεται με ειδικούς και τις δυνάμεις της τάξης».

Η Meta θα επιδιώξει να αποδείξει ότι η ευθύνη για την ψυχική υγεία των νέων δεν μπορεί αποδοθεί σε μία και μοναδική εφαρμογή και ότι «η προβληματική χρήση» των κοινωνικών δικτύων δεν είναι μία ιατρικά αναγνωρισμένη διαταραχή.