Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα στην απασχόληση των νέων φτάνει το 19% σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Stanford

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας δεν αποτυπώνεται ακόμη σε μια γενικευμένη αύξηση της ανεργίας.

Τα νεότερα στοιχεία του Stanford Digital Economy Lab δείχνουν, ωστόσο, μια ολοένα μεγαλύτερη απόκλιση για τους εργαζομένους που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους διαδρομής.

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Σύμφωνα με την αναθεωρημένη μελέτη των Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar και Ruyu Chen, η απασχόληση των εργαζομένων ηλικίας 22-25 ετών σε επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στην AI βρίσκεται περίπου 19% χαμηλότερα από το επίπεδο που θα είχε εάν είχε ακολουθήσει την πορεία της απασχόλησης συνομηλίκων τους σε επαγγέλματα με μικρότερη έκθεση στην τεχνολογία.

Το αντίστοιχο χάσμα ήταν 15% στα στοιχεία του Ιουλίου 2025 και διευρύνθηκε περαιτέρω έως τον Ιούνιο του 2026.

Για τους πιο έμπειρους εργαζομένους δεν καταγράφεται αντίστοιχη απόκλιση.

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Λιγότερες προσλήψεις, όχι περισσότερες απολύσεις

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία μισθοδοσίας της ADP δείχνει ότι η προσαρμογή της αγοράς εργασίας φαίνεται να πραγματοποιείται κυρίως μέσω λιγότερων προσλήψεων νέων εργαζομένων και όχι μέσω μαζικών αποχωρήσεων.

Η επίδραση είναι εντονότερη στα επαγγέλματα όπου η AI χρησιμοποιείται για να αυτοματοποιεί ανθρώπινες εργασίες.

Αντίθετα, σε θέσεις όπου η τεχνολογία λειτουργεί περισσότερο συμπληρωματικά προς τον εργαζόμενο, η απασχόληση παραμένει σταθερή ή αυξάνεται, κυρίως μεταξύ των πιο έμπειρων.

Οι ερευνητές εντοπίζουν ακόμη μια ενδιαφέρουσα διαφορά: η απασχόληση των νέων μειώνεται σε επαγγέλματα που βασίζονται περισσότερο στη λεγόμενη «κωδικοποιημένη γνώση». Γνώση που υπάρχει σε βιβλία, εγχειρίδια, διαδικασίες και ψηφιακά αρχεία.

Αντίθετα, οι πιο έμπειροι εργαζόμενοι εμφανίζουν καλύτερη πορεία σε επαγγέλματα όπου η γνώση αποκτάται κυρίως μέσα από την πράξη, την εκπαίδευση δίπλα σε άλλους και την αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων.

Η AI ή η αγορά εργασίας;

Το Stanford επισημαίνει ότι τα ευρήματα δεν αποτελούν απόδειξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ της AI και της συγκεκριμένης εξέλιξης. Οι ερευνητές εξέτασαν εναλλακτικές εξηγήσεις, όπως τα επιτόκια, η τηλεργασία και οι μεταβολές στους κλάδους της τεχνολογίας, χωρίς αυτές να εξηγούν πλήρως την απόκλιση.

Παράλληλα, η τάση εμφανίζεται κυρίως στα επαγγέλματα όπου η χρήση της AI είναι περισσότερο αυτοματοποιητική και παρουσιάζει σαφή ηλικιακή διαφορά. Στοιχεία από αμερικανικές κυβερνητικές πηγές δείχνουν επίσης παρόμοια μοτίβα ανά ηλικία και κλάδο.

Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές επιφυλάξεις. Το χάσμα μειώνεται όταν λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ ορισμένες διαφορετικές τάσεις είχαν εμφανιστεί ήδη πριν από τη μαζική διάδοση της γενετικής AI. Επιπλέον, οι ίδιοι οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων δεν μπορούν αυτομάτως να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά ολόκληρης της αμερικανικής οικονομίας.

Το βασικό εύρημα, πάντως, είναι δύσκολο να αγνοηθεί: μέχρι στιγμής η AI δεν φαίνεται να καταργεί μαζικά θέσεις εργασίας, αλλά μπορεί να επηρεάζει νωρίτερα και εντονότερα την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας.

Το αν πρόκειται για μια προσωρινή προσαρμογή ή για αλλαγή που θα παγιωθεί θα φανεί στα επόμενα στοιχεία. Τ

ο Stanford έχει ήδη δημιουργήσει δείκτες που παρακολουθούν σε μηνιαία βάση τις μεταβολές στην απασχόληση και την οικονομία, με στόχο να καταγράφεται η εξέλιξη πριν αυτή γίνει ορατή στους συνολικούς δείκτες της αγοράς εργασίας.