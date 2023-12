Ο Ρίσι Σούνακ και ο Μαρκ Ρούτε περίμεναν έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10. Οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Ολλανδίας στέκονταν στην κλειδωμένη εξώπορτα της πρωθυπουργικής κατοικίας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο, μέχρι να ανοίξει.

Με ένα απρόοπτο άρχισε η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Μαρκ Ρούτε στη Βρετανία, όταν ο ίδιος αλλά και ο οικοδεσπότης του, Ρίσι Σούνακ, βρήκαν την πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ 10, κλειστή!

Μάλιστα, ένα βίντεο που δείχνει τους δύο πρωθυπουργούς να μην μπορούν να μπουν στη βρετανική πρωθυπουργική κατοικία κάνει τον γύρο των social media, προκαλώντας και τα ανάλογα σχόλια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, φαίνεται ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας να πλησιάζει τον Βρετανό πρωθυπουργό που στέκεται έξω από την κεντρική είσοδο της Ντάουνινγκ Στριτ 10.

Οι δύο ηγέτες σφίγγουν τα χέρια και ποζάρουν στις κάμερες. Στη συνέχεια, ο Σούνακ προσπαθεί να μπει από την μπροστινή πόρτα, ενώ συνεχίζει να συνομιλεί με τον Ολλανδό πρωθυπουργό.

Περνούν αρκετά δευτερόλεπτα, κατά τα οποία η πόρτα δεν ανοίγει…

Ο Σούνακ εμφανώς αμήχανος κοιτάζει δεξιά – αριστερά με τον Ρούτε να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει.

Τελικά, η πόρτα άνοιξε από μέσα και οι δύο πρωθυπουργοί μπήκαν επιτέλους στο εσωτερικό, χωρίς να υπάρχει, μέχρι στιγμής, κάποια εξήγηση για την «πόρτα» που «έφαγαν»…

Δείτε το βίντεο:

Awkward moment Rishi Sunak and Dutch prime minister Mark Rutte cannot get into 10 Downing Street

Daily Mail Onlinehttps://t.co/9OQWahQQ8g pic.twitter.com/fE2YzyYgci