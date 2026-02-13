Κόσμος

Η στιγμή που συγκρούονται δύο πλοία του αμερικανικού ναυτικού ανοιχτά της Νότιας Αμερικής

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα
Το πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ και ένα πλοίο ανεφοδιασμού, επίσης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού καυσίμων την Τετάρτη (11/2/26).

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση των πλοίων, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Νότια Αμερική. 

Το ατύχημα έγινε τη στιγμή που τα δύο πλοία κινούνταν παράλληλα για τον ανεφοδιασμό…

Μετά το περιστατικό τα δύο πλοία συνέχισαν να πλέουν με ασφάλεια, ενώ σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Η Διοίκηση Νότιας Αμερικής δεν έχει κάνει αναφορά για τα αίτια της σύγκρουσης ενώ γίνεται έρευνα για το ατύχημα.

Το συμβάν καταγράφεται σε μια χρονική στιγμή αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. 

