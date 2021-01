Η Τούνμπεργκ τρολάρει τον Τραμπ: «Ένας πολύ ευτυχισμένος ηλικιωμένος άνδρας»

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν φαίνεται πως στεναχωρήθηκε και ιδιαίτερα από την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την ηγεσία των ΗΠΑ.

Έτσι αποφάσισε να απαντήσει με το «ίδιο νόμισμα» στον Τραμπ γράφοντας στο twitter και χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες λέξεις που είχε εκείνος χρησιμοποιήσει για εκείνη το 2019.

«Φαίνεται σαν ένας πολύ ευτυχισμένος ηλικιωμένος άνδρας, που ανυπομονεί να ανακαλύψει ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον. Είναι τόσο ωραίο να το βλέπει κανείς!», έγραψε η 18χρονη Σουηδέζα στον λογαριασμό της στο Twitter, σε ένα μήνυμα το οποίο συνόδευε με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, στα σκαλιά του ελικοπτέρου του, με το πρόσωπό του σκυθρωπό, λίγες ώρες πριν από το τέλος της θητείας του.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει το ίδιο tweet, ειρωνευόμενος την Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τραμπ είχε αντιδράσει στην ομιλία της έφηβης τότε ακτιβίστριας, στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα, στη Νέα Υόρκη, όπου η νεαρή κοπέλα είχε καταφερθεί κατά των ηγετών της διεθνούς κοινότητας, σε μια ομιλία γεμάτη πάθος, κατηγορώντας τους ότι «έκλεψαν τα όνειρά και την παιδική ηλικία της», με την οργή να κατακλύζει τον λόγο της και συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά της.

Απαντώντας με τη σειρά της τότε στο τουίτ του Ντόναλντ Τραμπ, η Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε αλλάξει την ταυτότητά της στο Twitter, επαναλαμβάνοντας σχεδόν κάθε λέξη του ενοίκου του Λευκού Οίκου:

«Ένα νεαρό κορίτσι πολύ ευτυχισμένο, που ανυπομονεί να ανακαλύψει ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9