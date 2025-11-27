Η Τουρκία αρχίζει την ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας

Εξοπλίζεται η Τουρκία θέλοντας να βάλει στην φαρέτρα της ένα αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας και μάλιστα έπεσαν και οι σχετικές υπογραφές.

Η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα ότι εργολάβοι ξεκίνησαν τη ναυπήγηση ενός αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας, προσθέτοντας πως το πλοίο αυτό θα αποτελέσει τμήμα του σχεδιαζόμενου αντιαεροπορικού αμυντικού συστήματος πολλαπλών επιπέδων “Χαλύβδινος Θόλος” της χώρας.

Η Τουρκία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ για την οποία το Ρόιτερς σημειώνει πως έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια την παραγωγή της αμυντικής βιομηχανίας της και έχει μειώσει την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές, ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει τον Χαλύβδινο Θόλο της –παρόμοιο με το σύστημα Σιδερένιος Θόλος του Ισραήλ– τον Ιούλιο του 2024.

Χθες, Τετάρτη, η τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, δήλωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσουν και να αναπτύξουν τον Χαλύβδινο Θόλο.

«Η κατασκευή του πρώτου κομματιού του πρώτου πλοίου στο πλαίσιο του ‘Προγράμματος Αντιτορπιλικού Αντιαεροπορικής Άμυνας TF-2000’ έχει ξεκινήσει στη Ναυτική Διοίκηση Ναυπηγείων της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε το υπουργείο στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Το πλοίο μας, που είναι τμήμα του Χαλύβδινου Θόλου, θα ναυπηγηθεί το ταχύτερο δυνατό, και θα έχει σημαντική συμβολή στις ικανότητές μας αντιαεροπορικής άμυνας», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα “Χαλύβδινος Θόλος” περιλαμβάνει 47 συστατικά στοιχεία, από ραντάρ και πυραύλους μέχρι ηλεκτρο-οπτικούς αισθητήρες, κέντρα διοίκησης και ελέγχου και στοιχεία αντιαεροπορικής άμυνας διαφόρων βεληνεκών.