Η Τουρκία επιβεβαιώνει την αναχαίτιση του ιρανικού πυραύλου με προορισμό τη βάση Ιντσιρλίκ

Διευκρινήσεις για το σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.03.2026) στην Τουρκία, έδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνοντας πως τα συστήματα αεροάμυνας της χώρας αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο προερχόμενο από το Ιράν.

Το ΥΠΑΜ της Τουρκίας ξεκαθάρισε πως ο βαλλιστικός ιρανικός πύραυλος με προορισμό την στρατιωτική βάση του Ινστσιρλίκ, εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ, στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



Statement on the neutralized ballistic munition.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/j6WdF7xqxq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 13, 2026

«Λαμβάνονται αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

BREAKING:



Turkey confirms that NATO air defense shot down an Iranian ballistic over Turkey a few hours ago



It’s likely that Iran tried to attack the USA forces at Incirlik Air Base. This is the 3rd time Iran attacks Turkey with a ballistic missile. Turkey is a NATO member state pic.twitter.com/VzJIoKByiN — Visegrád 24 (@visegrad24) March 13, 2026

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διευκρινίζει πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν για το περιστατικό.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στις 4 Μαρτίου, ο πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Αντιόχεια ενώ στις 9 Μαρτίου, αμερικανικά αντιτορπιλικά που βρίσκονταν στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν δεύτερο πύραυλο στη θάλασσα με τη χρήση πυραύλων τύπου SM-3.

Λόγω της κατάστασης, το ΝΑΤΟ μετέφερε πυραύλους Patriot και στη Μαλάτια.