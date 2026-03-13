Κόσμος

Η Τουρκία επιβεβαιώνει την αναχαίτιση του ιρανικού πυραύλου με προορισμό τη βάση Ιντσιρλίκ

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διευκρινίζει πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν για το περιστατικό
Η στρατιωτική βάση Ιντσιρλίκ
Η στρατιωτική βάση Ιντσιρλίκ / AP Photo/Emrah Gurel

Διευκρινήσεις για το σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.03.2026) στην Τουρκία, έδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνοντας πως τα συστήματα αεροάμυνας της χώρας αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο προερχόμενο από το Ιράν.

Το ΥΠΑΜ της Τουρκίας ξεκαθάρισε πως ο βαλλιστικός ιρανικός πύραυλος με προορισμό την στρατιωτική βάση του Ινστσιρλίκ, εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ, στον τουρκικό εναέριο χώρο.

«Λαμβάνονται αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας μας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διευκρινίζει πως βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν για το περιστατικό.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στις 4 Μαρτίου, ο πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Αντιόχεια ενώ στις 9 Μαρτίου, αμερικανικά αντιτορπιλικά που βρίσκονταν στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν δεύτερο πύραυλο στη θάλασσα με τη χρήση πυραύλων τύπου SM-3.

Λόγω της κατάστασης, το ΝΑΤΟ μετέφερε πυραύλους Patriot και στη Μαλάτια.

Κόσμος
