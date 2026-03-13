Κόσμος

Τουρκία: Σειρήνες στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ – Αναχαιτίστηκε πύραυλος

Το ΝΑΤΟ έχει μεταφέρει ήδη Patriot στην Μαλάτια για την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα (13.03.2026) και στην Τουρκία από άγνωστα βλήματα που κατευθύνονταν προς την βάση του Ιντσιρλίκ.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν πως βαλλιστικός πύραυλος φέρεται πως στόχευε την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ αλλά αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεροάμυνας της Τουρκίας.

Το περιστατικό γίνεται λίγες ημέρες αφού το ΝΑΤΟ κατέρριψε ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Για αυτόν τον λόγο, η Βορειοατλαντική συμμαχία μετέφερε Patriot στην Μαλάτια.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από Τούρκους χρήστες, φαίνεται ένας πύραυλος να πετά στον ουρανό. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει -μέχρι στιγμής- το περιστατικό και αναμένονται ανακοινώσεις.

Οι κάτοικοι των Αδάνων όπου βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μακριά από τη βάση, ξύπνησαν γύρω στις 3:25 π.μ. τοπική ώρα από σειρήνες, οι οποίες ηχούσαν για περίπου πέντε λεπτά, σύμφωνα με το Ekonomim.

Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως στοχεύει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας όμως πως δεν θέλει να ξεκινήσει πόλεμο με την Τουρκία.

Η Τουρκία με τη σειρά της ξεκαθαρίζει πως η βάση στο Ιντσιρλίκ είναι τουρκική ακόμη και αν έχει Αμερικανούς στρατιώτες.

