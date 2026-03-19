Η Τουρκία έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιστολή προς ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ φέρεται πως έστειλε η Τουρκία, με σκοπό να διαμαρτυρηθεί –ξανά- για την ανάπτυξη των συστημάτων Patriot, στην Κάρπαθο.

Η εφημερίδα Milliyet κάνει λόγο για «αντεπίθεση» της Τουρκίας στην Ελλάδα, την οποία κατηγορεί για δημιουργία τετελεσμένων στο Αιγαίο, με φόντο την μεταφορά τον Patriot στην Κάρπαθο, λόγω του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή. Αναφέρει δε πως οι νέες προκλήσεις κατά της Άγκυρας έγιναν με τις «ευλογίες» των δυτικών συμμάχων.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε την περασμένη εβδομάδα με επιστολή της σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ υποστηρίζονται πως οι ελληνικές κινήσεις συνιστούν απόπειρα δημιουργίας νέων δεδομένων στις σχέσεις των δύο χωρών.

Από τη στιγμή που η Αθήνα αποφάσισε την μεταφορά των συστημάτων στην Κάρπαθο για την ενίσχυση της περιοχής, η Τουρκία δεν σταματά να αντιδρά αναφέροντας το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.

Πλέον, περνά το ζήτημα σε διεθνές επίπεδο, ζητώντας από τις μεγάλες δυνάμεις να επέμβουν, κατηγορώντας την Αθήνα πως παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

«Η Ελλάδα υιοθετεί πολιτική πρόκλησης κατά της Τουρκίας»

Ο πρώην πρέσβης Ουλούτς Οζουλκέρ, μιλώντας στη Milliyet, υποστήριξε ότι η Ελλάδα δρα με εξωτερική στήριξη και υιοθετεί πολιτική πρόκλησης απέναντι στην Τουρκία.

Εκτίμησε ότι οι Patriot δεν μπορούν να προσφέρουν στρατιωτική υπεροχή, υπογραμμίζοντας το πόσο ευάλωτοι είναι σε μία ενδεχόμενη σύγκρουση.

Ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ από την άλλη, εστίασε στο καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται διεθνείς συμφωνίες.

Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμφισβήτησης διατάξεων της Συνθήκη της Λωζάνης, εφόσον –όπως υποστηρίζει– δεν τηρούνται οι όροι της.

Ο απόστρατος αντιστράτηγος Μεχμέτ Οκάν εμφανίστηκε πιο προκλητικός κάνοντας λόγο για «επεκτατική νοοτροπία» και προειδοποιώντας ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σε κάθε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων.