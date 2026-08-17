Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις: Τα θαλάσσια πάρκα βρίσκονται στην δικαιοδοσία μας

Το επιθετικό κρεσέντο από την Τουρκία συνεχίζεται καθώς η Άγκυρα επιμένει πως τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται σε περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη θαλάσσια δικαιοδοσία της.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η Τουρκία υποστηρίζει πως τα θαλάσσια πάρκα που δημιουργεί, δεν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ωστόσο με αυτή την κίνηση η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει στην πράξη τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

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Συγκεκριμένα σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, τα πάρκα δεν περιορίζονται αποκλειστικά στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορούν να εφαρμόζονται και σε περιοχές πέρα από τα χωρικά ύδατα.

Καθώς θεωρεί ότι υπάγονται στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία.

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Η θέση αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από την Ελλάδα, η οποία θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες ζώνες εκτείνονται και σε θαλάσσιες περιοχές όπου η χώρα μας υποστηρίζει ότι διαθέτει δικαιώματα.

Πού βρίσκονται τα δύο θαλάσσια πάρκα

Σύμφωνα με τη Haber Turk το πρώτο πάρκο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή Φετιγιέ–Κας, στις νοτιοδυτικές ακτές της Τουρκίας. Εκτείνεται μεταξύ της Φετιγιέ, στην επαρχία Μούγλα, και του Κας, στην επαρχία Αττάλειας, απέναντι από το Καστελλόριζο.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την Τουρκία ως προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη, με ιδιαίτερη σημασία για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα κητώδη.

Το δεύτερο πάρκο βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, στα βορειοδυτικά της Τουρκίας. Η περιοχή εκτείνεται από τη χερσόνησο της Καλλίπολης προς τις ακτές της Ανατολικής Θράκης, με κατεύθυνση προς την Τεκιρντάγ, κοντά στην είσοδο των Δαρδανελλίων.

Η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται με τις ευρύτερες τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι δεν έχει υπάρξει συνολική οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο και ότι τα σχετικά ζητήματα παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα» λέει η Αθήνα

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε τοποθετηθεί για το θέμα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή και με την οποία τόνιζε πως είναι παράνομα και δεν δημιουργούν τελεσμένα.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: Με Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου που δημοσιεύθηκαν σήμερα Κυριακή στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Τουρκία ανακήρυξε δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο ΒΑ Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.



Στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, καθώς κανένα Κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Περαιτέρω, τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται, συνεπώς, για ενέργεια, η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.



Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.



Σχετικά υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έλαβε την πρωτοβουλία θέσπισης Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος, σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.



Ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.



Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, τη διαφύλαξη των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας όπως αυτές προβλέπονται στο Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».