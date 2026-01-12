Κόσμος

Η τρομακτική στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα που έκανε κατάδυση στη Βραζιλία

Πώς κατάφερε να σωθεί - Φωτογραφία με τα σαγόνια του στο πόδι της
Μια 36χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση καρχαρία κατά τη διάρκεια ελεύθερης κατάδυσης στη Βραζιλία, με την τρομακτική στιγμή να καταγράφεται από κάμερες.

Το τρομακτικό βίντεο δείχνει αρκετούς καρχαρίες να κολυμπούν γύρω από την 36χρονη Tayane Dalazen – την ώρα που έκανε κατάδυση στη Βραζιλία – πριν ένας από αυτούς ορμήσει προς το μέρος της και την αρπάξει από το πόδι.

Η 36χρονη φαίνεται να κολυμπάει απεγνωσμένα προσπαθώντας να γλυτώσει από τον καρχαρία που είχε αρχίσει να την τραβάει προς τον βυθό της θάλασσας. Ο οδηγός της κατάδυσης χρειάστηκε να χτυπήσει τον καρχαρία για να την απελευθερώσει.

Η 36χρονη ήταν με δύο φίλους και συνοδευόταν από έναν ξεναγό όταν συνέβη η επίθεση. Αφού βγήκε από το νερό, την βοήθησαν ο οδηγός της κατάδυσης και οι ψαράδες που βρίσκονταν σε κοντινές βάρκες, πριν της προσφέρει πρώτες βοήθειες ο φίλος της δερματολόγος, ο οποίος καθάρισε το τραύμα.

Η 36χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου έλαβε θεραπεία και αργότερα πήρε εξιτήριο. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν μετά δείχνουν το τραύμα, το οποίο, δεν ήταν πολύ βαθύ.

Μιλώντας μετά την επίθεση, η γυναίκα είπε ότι συνειδητοποίησε αμέσως τι είχε συμβεί και εξήγησε πώς το ζώο την κρατούσε από το πόδι.

Είπε: «Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει. Ένιωσα ότι με κούναγε από το πόδι. Ο οδηγός έπρεπε να το χτυπήσει για να με αφήσει».

