Τις τελευταίες ημέρες είχαν ακουστεί πολλά σχετικά με την κατάστασή της υγείας της Βασίλισσας Ελισάβετ με την ίδια να θέλει να δώσει ένα τέλος στη φημολογία.

Εμφανίστηκε να οδηγεί μόνη της μια πράσινη Jaguar μέσα στα όρια του κάστρου Windsor. Φορώντας γυαλιά ηλίου και αγαπημένο της μαντίλι στο κεφάλι η βασίλισσα φαινόταν χαρούμενη και υγιής καθώς έφευγε από την πίσω είσοδο του Κάστρου του Windsor.

Αυτή η αποκάλυψη της dailymail έρχεται λίγες μέρες αφότου τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ κατηγορήθηκαν ότι απέκρυψαν το γεγονός ότι η βασίλισσα επισκέφτηκε το Νοσοκομείο King Edward VII στο κεντρικό Λονδίνο, την ώρα που αξιωματούχοι επέμεναν ότι είναι καλά στην υγεία της.

Queen is spotted driving around the Windsor estate as she’s seen for first time since hospital stay https://t.co/WvLr5vGtoN pic.twitter.com/i6QgdFjkAq