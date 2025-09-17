Η Βενεζουέλα ξεκίνησε στρατιωτική άσκηση στην Καραϊβική με πολεμικά πλοία των ΗΠΑ να «κόβουν» βόλτες

Η Βενεζουέλα ξεκίνησε την Τετάρτη (17.09.2025) τριήμερη στρατιωτική άσκηση στο νησί Ορτσίλα της Καραϊβικής, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ που έχουν επίσης αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Ο Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες δήλωσε πως στη διάρκεια της άσκησης με την ονομασία «Κυρίαρχη Καραϊβική» θα υπάρξει «σημαντική ανάπτυξη πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Βενεζουέλας» και θα διεξαχθούν μεταξύ άλλων «επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βενεζουελάνος υπουργός Άμυνας τόνισε επίσης ότι η χώρα του αμύνεται έναντι των απειλών από τις ΗΠΑ.

Το νησί Ορτσίλα ανήκει στη Βενεζουέλα, έχει έκταση 43 τετραγωνικά χιλιόμετρα και απέχει 97 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική χώρα.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για επιθετικότητα «στρατιωτικού χαρακτήρα» εναντίον της χώρας του, υπογραμμίζοντας πως το Καράκας δικαιούται να απαντήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.