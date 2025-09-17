Κόσμος

Η Βενεζουέλα ξεκίνησε στρατιωτική άσκηση στην Καραϊβική με πολεμικά πλοία των ΗΠΑ να «κόβουν» βόλτες

Η άσκηση της Βενεζουέλας με την ονομασία «Κυρίαρχη Καραϊβική» περιλαμβάνει «επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου»
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο / REUTERS / Φωτογραφία Leonardo Fernandez Viloria

Η Βενεζουέλα ξεκίνησε την Τετάρτη (17.09.2025) τριήμερη στρατιωτική άσκηση στο νησί Ορτσίλα της Καραϊβικής, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας, Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ που έχουν επίσης αναπτύξει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Ο Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες δήλωσε πως στη διάρκεια της άσκησης με την ονομασία «Κυρίαρχη Καραϊβική» θα υπάρξει «σημαντική ανάπτυξη πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Βενεζουέλας» και θα διεξαχθούν μεταξύ άλλων «επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου».

Ο Βενεζουελάνος υπουργός Άμυνας τόνισε επίσης ότι η χώρα του αμύνεται έναντι των απειλών από τις ΗΠΑ.

Το νησί Ορτσίλα ανήκει στη Βενεζουέλα, έχει έκταση 43 τετραγωνικά χιλιόμετρα και απέχει 97 ναυτικά μίλια από την ηπειρωτική χώρα.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για επιθετικότητα «στρατιωτικού χαρακτήρα» εναντίον της χώρας του, υπογραμμίζοντας πως το Καράκας δικαιούται να απαντήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

