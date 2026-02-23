Κόσμος

Η Βενεζουέλα ζητά την άμεση απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο: «Διπλωματικός δίαυλος» με τις ΗΠΑ

Ο Μαδούρο κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών με τον ίδιο να δηλώνει αθώος στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου»
Νικολάς Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο / REUTERS / Eduardo Munoz

Η Βενεζουέλα ζητά την άμεση απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος παραμένει αιχμάλωτος στις ΗΠΑ ενώ κάνει λόγο για «διπλωματικό δίαυλο» με την Ουάσιγκτον.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας ζήτησε, σε ομιλία του στον ΟΗΕ, την «άμεση» απελευθέρωση του ανατραπέντος προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε από τις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι είναι ανοιχτός ένα «διπλωματικός δίαυλος» με την Ουάσιγκτον.

Η Βενεζουέλα ζητά «την άμεση απελευθέρωση, από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, του συνταγματικού προέδρου της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο Μόρος και της συζύγου του, της πρώτης κυρίας Σίλια Φλόρες», είπε ο Ιβάν Χιλ Πίντο στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

«Η 3η Ιανουαρίου σηματοδότησε μια πολύ σοβαρή στροφή. Μια παράνομη στρατιωτική ενέργεια εναντίον της χώρας μας προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων και την αυθαίρετη κράτηση» του Μαδούρο, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Μαδούρο κυβέρνησε τη Βενεζουέλα από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Προσωρινή πρόεδρος έχει αναλάβει πλέον η Ντέλσι Ροδρίγκες, η αντιπρόεδρος της χώρας από το 208.

Ο Μαδούρο κατηγορείται από τις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών. Ο ίδιος δήλωσε αθώος στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».

«Παρά την ενέργεια αυτή, με φόντο τη βαθύτατη τεχνολογική και στρατιωτική ανισότητα μεταξύ της χώρας μας και της πυρηνικής δύναμης των ΗΠΑ (…) επιλέξαμε να ανοίξουμε έναν διπλωματικό δίαυλο για να διευθετήσουμε τις διαφορές μας με αυτή τη χώρα», εξήγησε ο Χιλ.

«Όχι από υποταγή, αλλά λόγω της ίσης κυριαρχίας των κρατών. Όχι από φόβο, αλλά με την πεποίθηση ότι ο διάλογος είναι ο μοναδικός πολιτισμένος τρόπος (για την επίλυση διαφορών) μεταξύ των κρατών», πρόσθεσε.

«Σήμερα, ξεκινάμε μια διαδικασία αναγνώρισης των τραυμάτων, συγχώρεσης και συμφιλίωσης», τόνισε επίσης ο υπουργός, αναφερόμενος στον πρόσφατο νόμο για χορήγηση αμνηστίας στους πολιτικούς κρατουμένους.

