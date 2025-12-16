Συμβαίνει τώρα:
Η viral αντίδραση της Μελόνι στη θέα του δίμετρου προέδρου της Μοζαμβίκης

Η υψομετρική τους διαφορά έφερε αμήχανα χαμόγελα στην ιταλίδα πρωθυπουργό - Δείτε το βίντεο
Η Μελόνι και ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης
Η Μελόνι και ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης

Ενα στιγμιότυπο από την πρόσφατη διπλωματική συνάντηση μεταξύ της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Mελόνι και του προέδρου της Μοζαμβίκης Ντανιέλ Τσάπο έχει γίνει viral – και έχει να κάνει με το ύψος τους.

Το βλέμμα της Τζόρτζια Μελόνι στη θέα του πανήψυλου επίσημου προσκεκλημένου της στο βίντεο που ακολουθεί δεν αφήνει και πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

Ο λόγος; Η εμφανής και πολύ μεγάλη διαφορά ύψους ανάμεσα στους δύο πολιτικούς καθώς ο Τσάπο έχει ύψος 2 μέτρα και η Μελόνι 1,63 μ.

Η συνάντησή τους επικεντρώθηκε στη διμερή συνεργασία των δύο χωρών, αλλά η αντίδραση της Μελόνι έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

