Η viral αντίδραση της Μελόνι στη θέα του δίμετρου προέδρου της Μοζαμβίκης

Ενα στιγμιότυπο από την πρόσφατη διπλωματική συνάντηση μεταξύ της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Mελόνι και του προέδρου της Μοζαμβίκης Ντανιέλ Τσάπο έχει γίνει viral – και έχει να κάνει με το ύψος τους.

Το βλέμμα της Τζόρτζια Μελόνι στη θέα του πανήψυλου επίσημου προσκεκλημένου της στο βίντεο που ακολουθεί δεν αφήνει και πολλά περιθώρια παρερμηνείας.

Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo.



In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, ha confermato la… pic.twitter.com/hI8kH3pFfO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 11, 2025

Ο λόγος; Η εμφανής και πολύ μεγάλη διαφορά ύψους ανάμεσα στους δύο πολιτικούς καθώς ο Τσάπο έχει ύψος 2 μέτρα και η Μελόνι 1,63 μ.

Η συνάντησή τους επικεντρώθηκε στη διμερή συνεργασία των δύο χωρών, αλλά η αντίδραση της Μελόνι έκανε τον γύρο του διαδικτύου.